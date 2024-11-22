Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Căn nhà liền kề R1.6 - Dự án The Eden Rose, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thi công, lắp đặt các hệ thống lọc nước công nghiệp

- Khắc phục các sự cố phát sinh, sửa chữa hệ thống.

- Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống lọc nước đã triển khai.

- Chịu trách nhiệm lắp đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm máy lọc nước của công ty.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên hoặc đã có kinh nghiệm

- Giới tính, tuổi: Nam, tuổi từ 22 - 40

- Có 1 năm Kinh nghiệm

- Có kiến thức, kỹ năng về lắp đặt các thiết bị lọc nước/ thiết bị điện, các sản phẩm mang tính đặc thù về kỹ thuật.

- Làm việc có trách nhiệm và có kỷ luật

Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8 - 15 triệu

- Được đào tạo bài bản về các kỹ thuật lắp đặt

- Được hỗ trợ ăn trưa

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty theo quy định (Lễ, Tết, Nghỉ hè, Du xuân, Sinh nhật)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động, Bảo hiểm, Công đoàn

- Môi trường làm việc thân thiện năng động có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM

