Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM

Kỹ thuật viên lắp đặt

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp đặt Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Căn nhà liền kề R1.6

- Dự án The Eden Rose, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thi công, lắp đặt các hệ thống lọc nước công nghiệp
- Khắc phục các sự cố phát sinh, sửa chữa hệ thống.
- Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống lọc nước đã triển khai.
- Chịu trách nhiệm lắp đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm máy lọc nước của công ty.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên hoặc đã có kinh nghiệm
- Giới tính, tuổi: Nam, tuổi từ 22 - 40
- Có 1 năm Kinh nghiệm
- Có kiến thức, kỹ năng về lắp đặt các thiết bị lọc nước/ thiết bị điện, các sản phẩm mang tính đặc thù về kỹ thuật.
- Làm việc có trách nhiệm và có kỷ luật

Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8 - 15 triệu
- Được đào tạo bài bản về các kỹ thuật lắp đặt
- Được hỗ trợ ăn trưa
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty theo quy định (Lễ, Tết, Nghỉ hè, Du xuân, Sinh nhật)
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động, Bảo hiểm, Công đoàn
- Môi trường làm việc thân thiện năng động có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM

Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu Công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

