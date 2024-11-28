Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 32 đường 23 - KDC Bình Chiểu - Bình Chiểu - TP Thủ Đức - TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

– Trực tiếp tiếp nhận công việc, điều phối công việc cho cả phòng, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc được giao cho Kỹ thuật thi công – bảo trì tại chi nhánh HCM.

– Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự và giao việc hiệu quả tới nhân viên.

– Đào tạo, phát triển đội ngũ kỹ thuật chi nhánh.

– Kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật triển khai công trình.

– Nghiên cứu và tìm ra các giải pháp tối ưu.

– Trực tiếp xử lý và tìm phương án cho những trường hợp kỹ thuật khó.

– Lập kế hoạch, giao việc, dẫn dắt đội ngũ hoàn thành các mục tiêu được giao.

– Giới tính: Nam

– Độ tuổi: 30 – 40 tuổi

– Học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành nhiệt lạnh

– Khả năng chịu trách nhiệm và giao việc hiệu quả tới nhân viên.

– Đã có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.

– Có tư duy dịch vụ, cung cấp dịch vụ nhanh chóng, chất lượng, tăng tỷ lệ hài lòng của khách hàng.

– Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục, tư vấn dịch vụ tới khách hàng.

– Có kỹ năng đào tạo, hướng dẫn, kèm cặp đội ngũ.

– Sẵn sàng đi công tác;

– Nhanh nhẹn, tư duy học hỏi cầu tiến.

– Phù hợp với giá trị cốt lõi của công ty: Máu lửa- chính trực – Hiệu quả – Tận tâm- Lòng biết ơn

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập từ: đàm phán tuỳ năng lực(bao gồm lương+ phụ cấp)

– Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước

– Được Ban Giám Đốc đồng hành trong suốt quá trình xây dựng đội ngũ và phát triển kỹ thuật cùng Nam Phú Thái.

– Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty

– Tham gia các khóa đào tạo nội bộ: online/offline

– Du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty

– Làm thâm niên có thêm hỗ trợ nhà ở, Quỹ Báo hiếu bố mẹ

– Môi trường làm việc trẻ trung năng động.

– Cơ hội phát triển, thăng tiên lên những vị trí cao hơn: Giám đốc kỹ thuật

