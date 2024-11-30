Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ố 15, ngách 93/29, Phố Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Hỗ trợ bộ phận tuyển dụng trong việc tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên.

Hỗ trợ tổ chức các buổi phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

Hỗ trợ cập nhật thông tin ứng viên, quản lý hồ sơ ứng viên trên hệ thống.

Hỗ trợ các công việc hành chính khác của bộ phận tuyển dụng.

Tham gia các dự án, hoạt động của bộ phận tuyển dụng.

Được tiếp cận và học hỏi các kiến thức, kỹ năng về tuyển dụng.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các ngành liên quan đến Quản trị nhân lực, Kinh doanh, Marketing, ...

Sử dụng cơ bản kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhiệt tình, ham học hỏi.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về quản trị nhân lực, tuyển dụng.

Ưu tiên ứng viên có khả năng viết bài, viết content.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm thực tế về tuyển dụng.

Được hỗ trợ, hướng dẫn bởi đội ngũ chuyên viên tuyển dụng giàu kinh nghiệm.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM

