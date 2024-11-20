Tuyển Software tester GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Mức lương 4 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

Tham gia training on job phát triển các kỹ năng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Kiểm thử phần mềm (Manual & Auto Test)

Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design, tham gia phân tích làm rõ yêu cầu

Tạo các tài liệu test (Test plan, Test case, Test script, Scenario....)

Phối hợp với các nhóm phát triển, thực hiện quy trình test và verify bug đồng thời đề xuất các giải pháp fix bug và tránh bug

Viết Script cho Automation Testing

Sử dụng các Tool Automation Test để tạo và thực hiện test case/script chi tiết

Làm báo cáo kiểm thử (test report) sau khi dự án kết thúc.

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, ĐTVT hoặc các ngành có liên quan khác.

Có kiến thức Lập trình hướng đối tượng và lập trình bằng ngôn ngữ JAVA.

Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt

Kỹ năng tin học văn phòng tốt, quản lý thời gian, giao tiếp tốt

Giao tiếp Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật cơ bản là một lợi thế

Ưu tiên: Các bạn sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các chương trình đào tạo cử nhân tài năng, kỹ sư chất lượng cao...Hoặc các sinh viên tham gia các kỳ thi/ nghiên cứu khoa học do nhà trường tổ chức/ các khóa đào tạo về nghiệp vụ Tester.

Tại GMO-Z.com RUNSYSTEM Thì Được Hưởng Những Gì

Được nhận hỗ trợ 4.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng (chi trả theo giờ công làm việc thực tế tham gia dự án và năng lực đáp ứng dự án); đánh giá, xếp loại hàng tháng để điều chỉnh mức hỗ trợ

Có cơ hội được trở thành thành viên chính thức của GMO-Z RUNSYSTEM với mức thu nhập hấp dẫn.

Được đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng, công việc phục vụ cho công việc;

Được tham gia các hoạt động, event, các khóa đào tạo nội bộ tại công ty;

Được hỗ trợ dấu thực tập nếu cần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GMO-Z.com RUNSYSTEM

