Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Đầu tư Thương mại AETOTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ngách 44 ngõ 29 Vũ Thạnh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Xây dựng nội dung cho 1-2 website vệ tinh để đẩy top cho các loại tài liệu ôn tập Lớp 6 ; Lớp 7 ; Lớp 8 ; Lớp 9 dựa theo chat GPT và plugin Rank Math SEO trên WordPress.

Đi link trên các mạng xã hội(entity), forum, web 2.0 (SEO offpage) để tăng độ trust các site vệ tinh của của công ty.

Sinh viên năm 3,4 ngành Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Có laptop riêng, tính kiên trì, tỉ mỉ và chủ động cao vì đây là công việc rất khó, dễ nhàm chán, mọi thứ lặp đi lặp lại.

Kết hợp training parttime online và offline theo khung thời gian phù hợp 2-3 buổi/tuần ca sáng từ 8h30-11h

Đóng dấu thực tập theo mẫu của trường sau 1 tháng làm việc.

Miễn phí đào tạo cầm tay chỉ việc cho các ứng viên chưa có kinh nghiệm.

Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.

Có thể được đào tạo thêm các kĩ năng Facebook ads, khởi tạo web vệ tinh từ đầu sau khi đã hoàn thiện cơ bản SEO website.

Thu nhập chủ yếu tính theo % hoa hồng khi bán được sản phẩm phụ trách.

Training free.

Tùy tình hình dự án mà tính tiếp các tháng tiếp theo.

