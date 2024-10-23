Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH D.Ragoon làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa AC Building, ngõ 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phiên dịch trong các buổi meeting dự án, đảm bảo thông tin dự án được truyền đạt chính xác và kịp thời tới 2 phía khách hàng và team kỹ thuật. Hỗ trợ dịch các tài liệu Nhật - Việt, Việt - Nhật. Hỗ trợ công việc được chỉ định trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm 4, mới ra trường chuyên ngành ngôn ngữ Nhật. Tiếng Nhật N2 trở lên, khả năng giao tiếp tốt. Có kiến thức và hiểu biết về ngành Game là một lợi thế. Có tư duy sáng tạo, năng động, có trách nhiệm với công việc. Có thể tự đảm báo chất lượng công việc. Yêu thích chơi Game và hứng thú với văn hóa Nhật Bản.

Tại Công ty TNHH D.Ragoon Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp hàng tháng: 2.000.000 VNĐ/tháng, hỗ trợ dấu mộc thực tập. Thời gian làm việc linh hoạt phù hợp với lịch học. Hỗ trợ tiền gửi xe, thưởng cuối năm, thưởng các dịp lễ Tết, dịp đặc biệt kèm các quà Tặng dưới nhiều hình thức khác nhau. Được đào tạo, training Tiếng Nhật Chuyên ngành tại công ty. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập với mức lương cạnh tranh. Tham gia các chương trình, sự kiện, hoạt động thể thao, giải trí, du lịch hè, teambuilding cùng công ty. Khu vực pantry Free đồ ăn vặt, thức uống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH D.Ragoon

