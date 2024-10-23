Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG

Mức lương
30 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toàn Quốc

- Nước Ngoài

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 30 - 60 Triệu

Hỗ trợ giám sát các hoạt động hàng ngày trong các môi trường Khách sạn, F&B hoặc bán lẻ.
Hỗ trợ giám sát các hoạt động hàng ngày trong các môi trường Khách sạn, F&B hoặc bán lẻ.
Làm việc chặt chẽ với các trưởng bộ phận và ban quản lý cấp cao để hiểu chiến lược kinh doanh và tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng.
Quản lý quan hệ khách hàng và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng ở mức cao nhất.
Theo dõi tồn kho, mua sắm và các quy trình vận hành khác.
Phân tích các chỉ số hiệu suất và đóng góp vào việc cải thiện chất lượng dịch vụ và hiệu quả công việc.
Tham gia vào các chương trình phát triển lãnh đạo và đào tạo tại chỗ để chuẩn bị cho các vị trí quản lý.
Phục vụ khách hàng trực tiếp, đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất và xử lý các yêu cầu, phản hồi của khách một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp.
Thực hiện các công việc ad hoc khác theo yêu cầu từ cấp trên, nhằm hỗ trợ kịp thời cho các hoạt động vận hành và đảm bảo sự suôn sẻ trong công việc.
(Ứng viên lựa chọn công việc chuyên môn theo mong muốn)
Làm việc chặt chẽ với các trưởng bộ phận và ban quản lý cấp cao để hiểu chiến lược kinh doanh và tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng.
Quản lý quan hệ khách hàng và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng ở mức cao nhất.
Theo dõi tồn kho, mua sắm và các quy trình vận hành khác.
Phân tích các chỉ số hiệu suất và đóng góp vào việc cải thiện chất lượng dịch vụ và hiệu quả công việc.
Tham gia vào các chương trình phát triển lãnh đạo và đào tạo tại chỗ để chuẩn bị cho các vị trí quản lý.
Phục vụ khách hàng trực tiếp, đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất và xử lý các yêu cầu, phản hồi của khách một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp.
Thực hiện các công việc ad hoc khác theo yêu cầu từ cấp trên, nhằm hỗ trợ kịp thời cho các hoạt động vận hành và đảm bảo sự suôn sẻ trong công việc.
(Ứng viên lựa chọn công việc chuyên môn theo mong muốn)

Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang trong năm cuối các ngành Quản trị Khách sạn, Quản trị Kinh doanh, Quản lý Bán lẻ hoặc các lĩnh vực liên quan.
Ưu tiên sinh viên các trường ĐH Duy Tân, ĐH Công nghê, ĐH Quốc Gia Hà Nội, ...
Ưu tiên ứng viên dưới 25 tuổi
Có đam mê phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực khách sạn, bán lẻ, hoặc F&B.
Kỹ năng giao tiếp và quan hệ xã hội tốt.
Năng động, sẵn sàng đối mặt với thử thách trong môi trường làm việc nhanh và đa dạng.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong dịch vụ khách hàng hoặc vận hành (thực tập hoặc làm việc bán thời gian).
Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung; biết thêm các ngôn ngữ khác là một lợi thế.
Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang trong năm cuối các ngành Quản trị Khách sạn, Quản trị Kinh doanh, Quản lý Bán lẻ hoặc các lĩnh vực liên quan.
Ưu tiên sinh viên các trường ĐH Duy Tân, ĐH Công nghê, ĐH Quốc Gia Hà Nội, ...
Ưu tiên ứng viên dưới 25 tuổi
Có đam mê phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực khách sạn, bán lẻ, hoặc F&B.
Kỹ năng giao tiếp và quan hệ xã hội tốt.
Năng động, sẵn sàng đối mặt với thử thách trong môi trường làm việc nhanh và đa dạng.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong dịch vụ khách hàng hoặc vận hành (thực tập hoặc làm việc bán thời gian).
Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung; biết thêm các ngôn ngữ khác là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp hàng tháng và phúc lợi hấp dẫn. Thỏa thuận khi phỏng vấn
Trải nghiệm thực tế với các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực khách sạn và bán lẻ tại Singapore.
Cơ hội làm việc lâu dài hoặc phát triển sự nghiệp tại Singapore.
Đào tạo chuyên nghiệp qua các chương trình hướng dẫn, phát triển lãnh đạo, và học hỏi thực tế.
Cơ hội tiếp cận các tiêu chuẩn kinh doanh quốc tế và môi trường làm việc đa văn hóa.
Trợ cấp hàng tháng và phúc lợi hấp dẫn. Thỏa thuận khi phỏng vấn
Trải nghiệm thực tế với các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực khách sạn và bán lẻ tại Singapore.
Cơ hội làm việc lâu dài hoặc phát triển sự nghiệp tại Singapore.
Đào tạo chuyên nghiệp qua các chương trình hướng dẫn, phát triển lãnh đạo, và học hỏi thực tế.
Cơ hội tiếp cận các tiêu chuẩn kinh doanh quốc tế và môi trường làm việc đa văn hóa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, toà nhà Vinaconex1, 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội.

