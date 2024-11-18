Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH
- Hà Nội: Toà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú
- Hà Đông
- Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Lập kế hoạch và thực hiện Tư vấn giải pháp xử lý HĐ vi phạm cho bên uỷ quyền;
Xác minh các thông tin liên quan đến hợp đồng vi phạm để xây dựng Phương án tư vấn xử lý vi phạm phù hợp theo quy định của pháp luật, quy định của công ty;
Tư vấn cho khách hàng về các giải pháp xử lý vi phạm nghĩa vụ thanh toán;
Liên hệ với khách hàng: Gọi điện thoại, gửi email, thư nhắc nhở cho khách hàng về các khoản vay đến hạn
Các công việc phát sinh liên quan khác theo quy định của công ty.
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc fulltime, chăm chỉ, đam mê kiếm tiền,...
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Có tư duy pháp lý và tư duy logic
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được hướng dẫn/đào tạo nghiệp vụ bài bản
Review lương sau 2 tháng thực tập/thử việc
Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức và gắn bó với Công ty
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
