Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện Tư vấn giải pháp xử lý HĐ vi phạm cho bên uỷ quyền;

Xác minh các thông tin liên quan đến hợp đồng vi phạm để xây dựng Phương án tư vấn xử lý vi phạm phù hợp theo quy định của pháp luật, quy định của công ty;

Tư vấn cho khách hàng về các giải pháp xử lý vi phạm nghĩa vụ thanh toán;

Liên hệ với khách hàng: Gọi điện thoại, gửi email, thư nhắc nhở cho khách hàng về các khoản vay đến hạn

Các công việc phát sinh liên quan khác theo quy định của công ty.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn sinh viên năm 4 đang chờ bằng/mới ra trường hoặc các bạn sinh viên đã Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học ưu tiên các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, QTKD,...

Làm việc fulltime, chăm chỉ, đam mê kiếm tiền,...

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Có tư duy pháp lý và tư duy logic

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương cứng 2.000.000 VNĐ + thưởng Bonus. Thu nhập không giới hạn

Không yêu cầu kinh nghiệm, được hướng dẫn/đào tạo nghiệp vụ bài bản

Review lương sau 2 tháng thực tập/thử việc

Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức và gắn bó với Công ty

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin