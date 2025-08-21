Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 2 USD

Với cụm 10 nhà máy nằm tại Km21 Đại lộ Thăng Long, Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội. Sunhouse đang có nhu cầu tuyển dụng kế toán trưởng cho một trong số những công ty thành viên:

1. Quản lý công việc kế toán nội bộ:

- Ký tất cả các loại chứng từ phát sinh: ĐNTT, phiếu thu, chi, bút toán hạch toán

- Kiểm tra báo giá sản phẩm mới

- Kiểm tra dữ liệu phát sinh hệ thống ERP

- Kiểm tra và ký các BCTC

2. Hướng dẫn các hoạt động kế toán nội bộ

- Xây dựng các quy trình, quy định về hạch toán của phòng kế toán

- Kiểm tra và hướng dẫn các nhân viên phòng kế toán

- Xử lý các sự việc khi các nhân viên không thực hiện được

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá nhân viên phòng kế toán

- Xây dựng các chỉ tiêu định mức về quản lý vốn, chi phí, lợi nhuận

3. Quản lý công tác kế toán thuế:

- Kiểm tra và ký bộ hồ sơ thuế

- Kiểm tra, phân tích, xử lý các số liệu thuế

- Xây dựng các mục tiêu, kế hoạch của kế toán thuế