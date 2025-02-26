Tuyển Tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH IN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO TIA SÁNG TẠI HƯNG YÊN làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH IN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO TIA SÁNG TẠI HƯNG YÊN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Thu nhập hấp dẫn Được đánh giá tăng lương hàng năm, có cơ hội thăng tiến trong công việc. Môi trường làm việc thoải mái, năng động. Ưu tiên ứng viên ở khu vực Hưng Yên., Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Nhận đơn khách hàng, sắp xếp lịch xuất hàng phù hợp.
Cuối tháng đối chiếu, chốt công nợ.
Các công việc do cấp trên sắp xếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU
Nam/nữ .
Ngoại ngữ: Tiếng Trung: Nghe, nói, đọc. viết ( đánh máy)
Tin học cơ bản
Có thể chấp nhận các bạn mới ra trường chuyên ngành tiếng Trung
Có kinh nghiệm làm quản lý đơn hàng là 1 lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, đàm phán và tương tác tốt
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH IN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO TIA SÁNG TẠI HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 11 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH IN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO TIA SÁNG TẠI HƯNG YÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
