Tuyển Tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH IN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO TIA SÁNG TẠI HƯNG YÊN làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thu nhập hấp dẫn Được đánh giá tăng lương hàng năm, có cơ hội thăng tiến trong công việc. Môi trường làm việc thoải mái, năng động. Ưu tiên ứng viên ở khu vực Hưng Yên., Thành phố Hưng Yên

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nhận đơn khách hàng, sắp xếp lịch xuất hàng phù hợp.

Cuối tháng đối chiếu, chốt công nợ.

Các công việc do cấp trên sắp xếp.

YÊU CẦU

Nam/nữ .

Ngoại ngữ: Tiếng Trung: Nghe, nói, đọc. viết ( đánh máy)

Tin học cơ bản

Có thể chấp nhận các bạn mới ra trường chuyên ngành tiếng Trung

Có kinh nghiệm làm quản lý đơn hàng là 1 lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, đàm phán và tương tác tốt

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 11 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

