Tổng 349 kết quả / Từ khoá "Tiếng Trung"
Lọc nâng cao
Công việc Tiếng Trung

-

Có 349 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Tuyển Tiếng Trung AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Tiếng Trung Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 15/09/2025
Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 13/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 40 - 60 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Còn 1 ngày để ứng tuyển 40 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ YILI
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ YILI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ YILI
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 30/09/2025
Tây Ninh Còn 17 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LANBENA
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LANBENA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Logistics Infra Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Logistics Infra Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Logistics Infra Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG
Hạn nộp: 31/08/2025
Đồng Nai Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Thanh Hóa Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HISENSE VIETNAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HISENSE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HISENSE VIETNAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TENFLYER
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TENFLYER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TENFLYER
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LEAD GENERAL HOT POT VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH LEAD GENERAL HOT POT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH LEAD GENERAL HOT POT VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 28 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÔNG MINH TCL (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÔNG MINH TCL (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÔNG MINH TCL (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 31/12/2025
Bình Dương Còn 109 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Logistics Infra Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Logistics Infra Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Logistics Infra Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỆT MAY LEE HING VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỆT MAY LEE HING VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỆT MAY LEE HING VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ PHONG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ PHONG GIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Doanh Nghiệp Tư Nhân Yiyi Team làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Doanh Nghiệp Tư Nhân Yiyi Team
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Deying làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Deying
13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU WOOK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU WOOK VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ZIONCOM (VIETNAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ZIONCOM (VIETNAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AHA TOURIST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AHA TOURIST
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Rita Võ
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MICHE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MICHE
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TCE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TCE Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TUỆ LÂM LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TUỆ LÂM LINH
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TUỆ LÂM LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TUỆ LÂM LINH
11 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DU HỌC QUỐC TẾ HOA HƯỚNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DU HỌC QUỐC TẾ HOA HƯỚNG DƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DU LỊCH PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH PLAY
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÉP ASSAB VIỆT NAM TẠI BẮC NINH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÉP ASSAB VIỆT NAM TẠI BẮC NINH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty cổ phần CNCPS làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần CNCPS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY SƠN HÓA CHẤT TE-1 VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY SƠN HÓA CHẤT TE-1 VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SOARISEN (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SOARISEN (VIỆT NAM)
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY SƠN HÓA CHẤT TE-1 VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY SƠN HÓA CHẤT TE-1 VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CARVE VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CARVE VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT THÀNH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT THÀNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỐNG NHÂN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỐNG NHÂN VIỆT NAM
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Toàn Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Toàn Lực
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty Cổ phần C- Group Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần C- Group Global
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Chin Hung Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Chin Hung Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm