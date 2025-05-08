Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ LIOHO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Lô V1 - 2 - 3, KCN Thăng Long 2, Phường Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Biên phiên dịch các tài liệu, văn bản, hội thoại giữa tiếng Việt và tiếng Trung trong môi trường hàng không.

Đảm bảo tính chính xác, rõ ràng và mạch lạc của nội dung được biên phiên dịch.

Làm việc với các phần mềm hỗ trợ biên phiên dịch (nếu có).

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty liên quan đến công việc biên phiên dịch.

Tham gia các cuộc họp, hội thảo và thực hiện biên phiên dịch.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có khả năng biên phiên dịch tiếng Trung - tiếng Việt thành thạo, chính xác.

Có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung tốt (HSK 5 trở lên là một lợi thế).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kiến thức cơ bản về ngành hàng không là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ LIOHO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Đóng bảo hiểm ngay từ tháng thử việc

2. Thưởng năm, thưởng lễ tết, quà sinh nhật, thưởng nhân viên xuất sắc, cùng các chế độ thưởng khác theo quy định luật lao động.

3. Hỗ trợ chi phí nhà ở, ăn trưa cho nhân viên cùng các trợ cấp khác

4. Công ty đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.

5. Hàng năm tổ chức du lịch, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên : Thi đấu bóng rổ, thi đấu cờ vua, picnic.......

6. Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái được đào tạo rõ ràng bài bản, có cơ hội đi Trung Quốc đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ LIOHO VIỆT NAM

