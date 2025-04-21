Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/05/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận khách hàng công ty cung cấp data.
Tư vấn khách hàng giới thiệu các sản phẩm phù hợp.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.
Thực hiện các báo cáo doanh số và hoạt động kinh doanh định kỳ.
KHÔNG CÓ KPIs

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong Trợ lý kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất bao bì.
TIẾNG TRUNG THÀNH THẠO 4 KỸ NĂNG
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto 18 triệu.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu CN4, Khu công nghiệp Yên Mỹ, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

