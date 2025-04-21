Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận khách hàng công ty cung cấp data.
Tư vấn khách hàng giới thiệu các sản phẩm phù hợp.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.
Thực hiện các báo cáo doanh số và hoạt động kinh doanh định kỳ.
KHÔNG CÓ KPIs
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong Trợ lý kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất bao bì.
TIẾNG TRUNG THÀNH THẠO 4 KỸ NĂNG
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
TIẾNG TRUNG THÀNH THẠO 4 KỸ NĂNG
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập upto 18 triệu.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng thường xuyên.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI