Tuyển Hành chính AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa B, Khu Văn phòng và Dịch vụ TTTM Tasco Mall, Long Biên, HN, Long Biên

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Trợ giúp Giám đốc trong việc điều phối công việc nội bộ/ bên ngoài, kết nối các hoạt động với các phòng ban/cá nhân đảm bảo duy trì được các hoạt động hàng ngày, xử lý công việc kịp thời của bộ phận.

- Sắp xếp và tổ chức các cuộc họp của Bộ phận theo yêu cầu của Giám Đốc.

- Thông báo, ghi chú và báo cáo lại những công việc phát sinh của Thương hiệu và gửi đến Ban Tổng Giám Đốc để xin ý kiến chỉ đạo.

- Truyền đạt ý kiến/chỉ đạo của Giám Đốc cho các cá nhân, phòng ban liên quan và theo dõi, đốc thúc, kiểm tra công việc của các phòng ban liên quan theo nội dung đã truyền đạt.

- Tổng hợp các số liệu báo cáo và kế hoạch cho BOD.

- Tiếp nhận, kiểm tra và trình ký hồ sơ, kiểm tra và trả lời các email, công văn, thư mời,...theo ý kiến chỉ đạo của Giám Đốc.

- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung từ HSK5 trở lên, nghe nói đọc viết tốt

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại vị trí tương đương

- Có khả năng giao tiếp tiếng Trung và dịch tốt

- Có khả năng phân tích tài chính (ưu tiên đã có kinh nghiệm làm kế toán)

Tại AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB: 15-25 (deal theo năng lực khi PV)

- Thưởng KPI, các khoản thưởng năm, theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc

- Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân

- Nhiều hoạt động Teambuilding, được tham gia vào một Tập đoàn hàng đầu Việt Nam về thương mại, Quy mô trên 200 nhân sự

- Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG

