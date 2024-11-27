Tuyển Hành chính Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Android Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B2 Sky Central, 176 Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Ghi nhận và xác định mục tiêu cụ thể, lập kế hoạch hoạt động cho các bộ phận, phòng ban hoặc kế hoạch công việc bao quát khi CEO truyền tải thông tin

Phối hợp với giám đốc, trưởng phòng các ban theo dõi chặt chẽ những công việc hàng ngày của nhân viên công ty

Phối hợp cùng các phòng ban theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu công việc đã đề ra

Thay mặt Giám đốc xử lý tình huống, đưa ra các quyết định khi cần thiết, giám sát tiến độ công việc

Báo cáo tiến độ, kết quả công việc của các phòng ban

Đầu mối liên hệ với đối tác, khách hàng cùng CEO

Lên kế hoạch làm việc với đối tác, khách hàng

Tham gia hoặc đại diện CEO trao đổi, làm việc với các đối tác và khách hàng

Báo cáo kết quả làm việc với đối tác cho CEO

Tìm kiếm, nghiên cứu và phân tích đối tượng khách hàng, đối tác hay các nội dung khác theo yêu cầu của CEO

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25 – 30 tuổi

Tốt nghiệp các ngành QTKD/Quản Trị Nhân sự/Công Nghệ Thông Tin/ Marketing...

Có khả năng tổ chức & quản lý, chủ động tìm kiếm giải pháp để thực hiện nhiệm vụ.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trợ lý GĐ, xây dựng, vận hành, điều phối và quản lý công việc.

Thích và đam mê đưa công nghệ, số hóa, tối ưu công việc bằng phần mềm.

Trung thực - trách nhiệm - sẵn sàng làm việc, cống hiến vì sự phát triển của công ty.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, tổ chức sắp xếp để thực hiện công việc kịp thời hợp lý.

Linh động, vui vẻ, hoạt bát hòa đồng, không ngại việc.

Khả năng đọc viết tiếng anh tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Android Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : lương cứng upto 20M/tháng + thưởng KPI

lương cứng upto 20M/tháng + thưởng KPI

Thưởng lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả của dự án.

Xét tăng lương 2 lần/năm

Làm việc trong môi trường hòa đồng, thân thiện.

Cung cấp các trang thiết bị cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.

Du lịch mỗi năm 2 lần, tham gia teambuilding & các event của công ty...

Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của luật lao động và của công ty

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp sinh nhật, cưới hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Android Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin