Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂY VIÊN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 173 Xuân Thủy - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Kiểm tra, kiểm soát các đề nghị thanh toán đầu vào,đầu ra, lập phiếu thu, chi, báo nợ, báo có

- Cân quỹ tiền mặt, lên báo cáo thu chi hàng tháng

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán trong kỳ của doanh nghiệp

- Theo dõi quản lý công nợ

- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của BGĐ

- Lưu trữ chứng từ, làm các thủ tục cần thiết hỗ trợ công việc trong phòng

- Rà soát kê khai và nộp thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN hàng tháng/quý

- Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, kiểm toán hàng năm theo quy định

- In sổ sách lưu trữ sắp bảo quản theo đúng quy định pháp luật

- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán,..

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam / Nữ

- Độ tuổi: Không yêu cầu

- Bằng cấp: Bằng đại học chuyên ngành tài chính kế toán

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lĩnh vực chủ đầu tư bất động sản, tổng thầu thi công xây dựng

- Sử dụng tốt các phần mềm MS Word/MS Excel

- Sử dụng các phần mềm kế toán Misa, Fast,...

Quyền Lợi

- Lương: Thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm. ( 17-20M _ deal khi phỏng vấn )

- Thưởng: Thưởng 30/4 & 1/5, thưởng 2/9, thưởng tết dương lịch, thưởng tết âm lịch, thưởng lương tháng 13...

- Các chế độ khác: Theo quy định chung của công ty

- Làm việc thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần (nghỉ chiều thứ 7 - Chủ nhật)

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Khám sức khỏe định kỳ

- Tặng quà sinh nhật cho CBNV. Quà tặng 8/3 & 20/10 cho CBNV nữ.

- Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/năm, phép thâm niên.

- Thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ ...

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển

