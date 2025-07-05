Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Viva International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Viva International
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
Công ty cổ phần Viva International

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần Viva International

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 3, đường số 2, cư xá Bình Thới, phường 8 1, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;
Kiểm tra các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh;
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết;
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng Công ty, lập quyết toán văn phòng Công ty;
Theo dõi công nợ khối văn phòng Công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn Công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty;
In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo quy định;
Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết;
Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán;
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở;
Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo;
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu;
Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến quy trình làm việc của Phòng Kế toán;
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
Lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp và Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ độ tuổi 30- 40 tuổi, có sức khỏe tốt; Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;
Có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công;
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định;
Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật;
Yêu cầu khác: Cẩn thận, kiên trì, giao tiếp tốt.

Tại Công ty cổ phần Viva International Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm;
Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn;
Chính sách tăng lương phù hợp với năng lực;
Cơ hội thăng tiến nhanh
Nghỉ phép năm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Viva International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Viva International

Công ty cổ phần Viva International

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 25 - 27 - 29 Tống Văn Trân, phường 5, quận 11, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

