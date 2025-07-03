Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ADVANCED MULTITECH (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 17 - 20 Triệu

Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ADVANCED MULTITECH (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 17 - 20 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ADVANCED MULTITECH (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ADVANCED MULTITECH (VIỆT NAM)

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ADVANCED MULTITECH (VIỆT NAM)

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KCN Nhơn Trạch III, (phân khu Formosa), Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

- Tiếp nhận và triển khai yêu cầu kỹ thuật từ khách hàng.
- Giám sát quá trình thử mẫu và sản xuất hàng mới.
- Quản lý tài liệu và thông số kỹ thuật.
- Xử lý sự cố liên quan đến kỹ thuật hoặc phản hồi từ khách hàng.
- Giao tiếp liên bộ phận: phối hợp chặt chẽ với:
+ Bộ phận sản xuất (để đảm bảo khả năng sản xuất)
+ Bộ phận QC/QA (để đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu)
+ Bộ phận xuất hàng/logistics (đảm bảo thời gian giao hàng và thông tin kỹ thuật đầy đủ).

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học
Tiếng Nhât từ N2 trở lên
Giao tiếp tốt với khách hàng
Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy cải tiến liên tục
Hiểu biết về kỹ thuật cơ khí, vật liệu, hoặc thiết kế sản phẩm là một lợi thế

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ADVANCED MULTITECH (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn trong công việc.
Tăng lương hàng năm, lương tháng 13, quà 8/3, trung thu, quà tết.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Khám sức khỏe định kỳ.
Có lớp học đào tạo tiếng Trung miễn phí.
Trợ cấp con nhỏ 200k/ 1 bé dưới 7 tuổi
Khen thưởng
Hàng quý công ty có tổ chức các hoạt động vui chơi.
Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ADVANCED MULTITECH (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ADVANCED MULTITECH (VIỆT NAM)

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ADVANCED MULTITECH (VIỆT NAM)

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 4, KCN Nhơn Trạch III (Phân khu Formosa), Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ADVANCED MULTITECH (VIỆT NAM)
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm