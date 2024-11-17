Tuyển Hành chính Công ty TNHH A-Blue làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19, 11th Sunrise K, KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc như lên lịch trình, sắp xếp cuộc họp, gặp gỡ với đối tác, khách hàng....

Phiên dịch trong các cuộc họp, giao dịch với khách hàng

Hỗ trợ giám sát, kiểm tra, đôn đốc công việc của các phòng ban, bộ phận trong công ty

Hỗ trợ các công tác về nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, các buổi họp nội bộ cho tổ chức...

Hỗ trợ thực hiện các công việc trong công ty theo yêu cầu của giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững kỹ năng tin học văn phòng.

Tiếng Anh tốt.

Tư duy nhạy bén trong kinh doanh và marketing.

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp.

Chịu được áp lực công việc, có trách nhiệm với công việc được giao.

Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng xử lý tình huống tốt.

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên ứng viên có ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.

Có thể đi công tác, gặp mặt đối tác khách hàng khi có yêu cầu.

Tại Công ty TNHH A-Blue Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-10tr LCB + hỗ trợ ( ăn trưa, BHXH...) + thưởng ( theo kết quả công việc )

Được hưởng lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo chính sách Công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định hiện hành của nhà nước

Chế độ làm việc đảm bảo và có cơ hội thăng tiến.

Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí khác (sinh nhật công ty, sinh nhật các thành viên, các sự kiện nội bộ...)

Tham gia du lịch theo chính sách của công ty.

Được làm việc trong môi trường trẻ, tôn trọng công bằng-minh bạch-chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH A-Blue

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.