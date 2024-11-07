Tuyển Hành chính Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà MB, 21 Cát Linh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực thi của đơn vị

Xây dựng và quy hoạch hệ thống thông tin dữ liệu, báo cáo của đơn vị

Ổn định tổ chức, xây dựng, quy hoạch và phát triển đội ngũ

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, truyển cảm hứng và tạo ảnh hưởng tới đội ngũ

Tham mưu, soát xét các đề xuất cụ thể, các cơ chế, chính sách về quản trị công ty thuộc thẩm quyền HĐTV, Chủ tịch/ Phó chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc

Xây dựng các quy định nội bộ về hoạt động quản trị Công ty, thư ký, trợ lý

Hoàn thiện, truyền đạt và giám sát thực hiện Nghị quyết/ Chỉ đạo/ Kết luận của HĐTV, Chủ tịch/ Phó chủ tịch HĐTV, các Ủy ban/ Hội đồng

Trợ giúp hoạt động của Ủy ban/ Hội đồng theo phân giao; Tổ hức thực hiện: (i) Sắp xếp lịch làm việc, tổ chức và thư ký các cuộc họp của HĐTV, TGĐ và các Ủy ban; (ii) Tiếp nhận, luân chuyển tài liệu trình ký, tài liệu báo cáo; (iii) Lưu trữ văn bản cấp HĐTV/TGĐ

Đầu mối: (i) Tiếp nhận, xử lý và báo cáo theo yêu cầu từ Chủ sở hữu định kỳ/đột xuất; (ii) Tiếp nhận thông tin các bên liên quan.

Thực thi các công việc khác theo phân giao của HĐTV/TGĐ/Lãnh đạo Đơn vị và các sáng kiến/dự án/nhóm Agile.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Chuyên nghành Luật (Doanh nghiệp, Kinh tế, Quốc tế), Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Quan hệ đối ngoại, Báo chí, Quản trị thương hiệu, Ngoại ngữ và các ngành liên quan.

Ưu tiên chứng chỉ nghề về Thư ký công ty, Báo chí, phóng viên, Marketing

Tối thiểu 08 năm kinh nghiệm chuyên môn và tối thiểu 04 năm kinh nghiệm quản lý

Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật

Thu nhập: Lương + thưởng (2-4 tháng)

Nghỉ phép: 12 ngày phép năm. Mỗi 5 năm được tăng thêm 1 ngày theo quy định của luật Lao Động

Nghỉ lễ Tết: 11 ngày theo quy định luật lao động Việt Nam

Nghỉ ốm: hưởng nguyên lương đóng BHXH (75% do BHXH chi trả, 25% do Công ty chi trả)

Ngày sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương 01 ngày (chế độ tương đương ngày nghỉ phép)

Thưởng vào các ngày lễ Tết, sinh nhật công ty,...

Bảo hiểm: Bên cạnh Bảo hiểm bắt buộc theo quy định, Mcredit hỗ trợ Bảo hiểm sức khỏe MIC theo quy định hàng năm của công ty.

Chế độ dành riêng cho các mẹ đang nuôi con nhỏ: Happy mom’s room, Happy mom’s hour (được nghỉ tối đa 2h/tháng để đưa đón con đi học từ cấp 1 trở xuống). Các chế độ khác (khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau...) theo quy định từng thời kỳ

Hoạt động team building, du lịch, thể thao, Happy Hour hàng tháng...v..v...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company

