Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 66 Trung Phụng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Phiên dịch khẩu ngữ, tài liệu, truyền đạt ý tứ của sếp đến nhân viên
Hỗ trợ giám đốc quản lí nhân viên, đốc thúc công việc
Hỗ trợ quản lý vận hành hoàn thành các hoạt động marketing của các cửa hàng.
Phối hợp với người quản lý để kiểm soát nhịp độ làm việc của toàn cửa hàng.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng
Thời gian làm việc: 9h00-18h00 , nghỉ trưa 1 tiếng, làm full 8 tiếng từ thứ 2-7
Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động (BHXH,BHYT…) theo quy định công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Ăn trưa tại văn phòng
Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ khác.
Thời gian làm việc: 9h00-18h00 , nghỉ trưa 1 tiếng, làm full 8 tiếng từ thứ 2-7
Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động (BHXH,BHYT…) theo quy định công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Ăn trưa tại văn phòng
Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI