Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 66 Trung Phụng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phiên dịch khẩu ngữ, tài liệu, truyền đạt ý tứ của sếp đến nhân viên

Hỗ trợ giám đốc quản lí nhân viên, đốc thúc công việc

Hỗ trợ quản lý vận hành hoàn thành các hoạt động marketing của các cửa hàng.

Phối hợp với người quản lý để kiểm soát nhịp độ làm việc của toàn cửa hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng

Thời gian làm việc: 9h00-18h00 , nghỉ trưa 1 tiếng, làm full 8 tiếng từ thứ 2-7

Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động (BHXH,BHYT…) theo quy định công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Ăn trưa tại văn phòng

Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING

