Công việc Trợ lý tiếng Trung

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc đang mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam kéo theo nhu cầu tuyển việc làm trợ lý tiếng Trung tăng cao tại Hà Nội, TP. HCM và một số tỉnh thành. Mức lương của trợ lý tiếng Trung khá hấp dẫn dao động từ 13.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào năng lực, kinh nghiệm.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung hiện nay

Trợ lý tiếng Trung là người hỗ trợ giám đốc, tổng giám đốc của doanh nghiệp những công việc hằng ngày ví dụ như thực hiện kế hoạch cho các phòng ban, giám sát hoạt động của nhân viên, lên lịch trình làm việc thường ngày… Đặc biệt, trợ lý tiếng Trung cần có khả năng nói, biên phiên dịch tiếng Trung nhuần nhuyễn để phục vụ cho công việc.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung ngày càng tăng cao vì các doanh nghiệp sản xuất vốn đầu tư của Trung Quốc có xu hướng mở rộng nhiều hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Đầu năm 2024, thị trường lao động nói tiếng Trung sôi động phản ánh nhu cầu tuyển dụng ngày càng gia tăng. Có tới hàng trăm công ty, doanh nghiệp tìm kiếm lao động biết tiếng Trung và hàng nghìn việc làm được đăng tuyển trên các trang web mỗi tháng.

Việc làm trợ lý tiếng Trung đang là công việc khá hot trên thị trường hiện nay

Vì nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung cao dẫn tới nguồn cung ứng viên bị hạn chế. Không ít doanh nghiệp khắc phục tình trạng này bằng cách xây dựng các chương trình khuyến khích người lao động có thể học thêm tiếng Trung giống như các khoản trợ cấp học tập. Đây thực sự là cơ hội tốt cho những ứng viên có niềm đam mê với Trung Quốc và quyết định theo học, tìm hiểu về lĩnh vực này.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm trợ lý tiếng Trung

Nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung tại các doanh nghiệp tăng cao kéo theo tình trạng thiếu nhân lực ngày càng nhiều. Để thu hút lao động, một số công ty quyết định đưa ra chế độ đãi ngộ tốt cho các ứng viên ứng tuyển. Dưới đây là mức lương chi tiết khi trở thành trợ lý tiếng Trung:

Việc làm trợ lý tiếng Trung Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Việc làm trợ lý kiêm phiên dịch tiếng Trung 10.000.000 - 15.000.000 Việc làm trợ lý hành chính (Biết tiếng Trung) 10.000.000 - 18.000.000 Việc làm trợ lý kế toán (Biết tiếng Trung) 20.000.000 - 22.000.000 Việc làm trợ lý điều hành tour (Biết tiếng Trung) 20.000.000 - 25.000.000 Việc làm trợ lý giám đốc (Biết tiếng Trung) 20.000.000 - 35.000.000

3. Phân biệt giữa việc làm trợ lý và thư ký tiếng Trung

Không ít người nhầm lẫn giữa hai vị trí: Thư ký và trợ lý trong một công ty. Thực chất hai công việc này có những điểm giống và khác nhau dưới đây:

Thư ký và Trợ lý Giống nhau Chịu trách nhiệm, thay mặt lãnh đạo xử lý công việc khi cấp trên tạm thời vắng mặt.

Quản lý văn thư, văn phòng phẩm, một số tài liệu quan trọng.

Lưu trữ, tìm kiếm hồ sơ giấy tờ liên quan cho ban lãnh đạo.

Thay mặt cấp trên gửi thư tín công việc.

Sắp xếp, tổ chức một số buổi họp, hội nghị trong công ty.

Lên kế hoạch công việc theo tuần, tháng cho cấp trên. Sắp xếp lịch trình cho lãnh đạo. Khác nhau Trợ lý có quyền hạn cao hơn thư ký. Trợ lý đảm nhiệm tất cả những công việc của một thư ký nên nhiều trách nhiệm hơn.

Trợ lý có thể phân công, giám sát, nghiệm thu một số công việc của các phòng ban khác và báo lên ban lãnh đạo.

Trợ lý có thể sẽ phần quản lý ngân sách, một số khoản thu chi, công nợ của công ty như một kế toán nhưng thư ký không thể làm việc này.

Trợ lý có thể được ban lãnh đạo trao quyền làm việc trực tiếp với nhân viên cấp dưới hoặc gặp gỡ, trao đổi với khách hàng khi có vấn đề phát sinh.

4. Những việc làm trợ lý tiếng Trung phổ biến nhất hiện nay

Việc làm trợ lý tiếng Trung đang là công việc khá hot trên thị trường lao động hiện nay. Ứng viên thuộc bất kỳ lĩnh vực nào nếu có khả năng nói, dịch, viết bằng tiếng Trung sẽ được ưu tiên hơn nhiều nhân viên khác. Dưới đây là những việc làm trợ lý tiếng Trung phổ biến:

4.1. Việc làm trợ lý kế toán

Trợ lý kế toán tiếng Trung là người làm việc trực tiếp với một kế toán và một quản lý. Ứng viên có nhiệm vụ duy trì văn phòng và giữ cho văn phòng vận hành đúng quỹ đạo. Ngoài ra, trợ lý kế toán tiếng Trung cũng có nhiệm vụ trao đổi với khách hàng và các cơ quan bên ngoài nên người có khả năng giao tiếp, phiên dịch luôn được ưu tiên.

Công việc chính:

Làm việc dưới sự phân công của kế toán viên, kế toán trưởng và quản lý

Làm báo cáo phân tích tình hình tài chính của công ty

Hoạch định chiến lược tài chính

Đánh giá các chương trình hoạt động của công ty về mặt tài chính

Lập quỹ dự phòng đáp ứng nhu cầu ngân sách đột xuất

Duy trì khả năng thanh khoản của công ty xem có đảm bảo đủ nguồn tài chính không.

Yêu cầu cần có:

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Có kinh nghiệm kế toán, thuế, tài chính

Làm việc độc lập, cẩn thận

Cởi mở, ham học hỏi

Chịu được áp lực cao

Có khả năng kết hợp với các phòng ban khác

Sử dụng thành thạo tiếng Trung

Kỹ năng tin học văn phòng tốt.

4.2. Việc làm trợ lý giám đốc

Trợ lý giám đốc tiếng Trung là người hỗ trợ giám đốc trong công việc hàng ngày ví dụ kế hoạch làm việc, phân công giám sát các phòng ban, gặp gỡ đối tác.... Vì thường giao tiếp với nhiều phòng ban khác và khách hàng, nên trợ lý giám đốc cần có khả năng biên phiên dịch tiếng Trung.

Công việc chủ yếu:

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp của cấp trên

Theo dõi kế hoạch, giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các bộ phận

Hỗ trợ các giao dịch với đối tác

Soạn thảo văn bản, triển khai nội dung theo yêu cầu của cấp trên

Phân loại hồ sơ và lưu trữ

Thực hiện báo cáo theo chuyên môn định kỳ tuần, tháng, quý, năm

Thực hiện một số công việc của cấp trên giao phó.

Yêu cầu cần có:

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành tiếng Trung, Trung Quốc học

Kỹ năng giao tiếp

Có kinh nghiệm làm trợ lý

Có thể làm việc độc lập

Chịu được áp lực cao

Kỹ năng tin học văn phòng.

4.3. Việc làm trợ lý hành chính

Trợ lý hành chính là người chuyên hỗ trợ các hoạt động của văn phòng, làm công tác văn thư cho doanh nghiệp, tổ chức. Nhân viên trợ lý hành chính đóng vai trò là đầu mối liên hệ giữa các thành viên trong công ty.

Công việc chính:

Quản lý lịch trình họp hành, hội nghị của cá nhân, lịch trình công tác của nhân viên công ty

Trả lời, chuyển tiếp các cuộc gọi, tin nhắn, theo dõi các vấn đề của công ty

Xử lý thư từ, thư báo, email, fax của công ty

Nghiên cứu, sắp xếp các file tài liệu quan trọng của hội nghị, cuộc họp

Hiệu đính các báo cáo, tài liệu có liên quan

Quản lý văn phòng phẩm, đặt hàng, điều phối giao hàng

Yêu cầu cần có:

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Có thể giao tiếp bằng tiếng Trung

Kỹ năng giao tiếp

Có kinh nghiệm làm trợ lý hành chính

Có thể làm việc nhóm

Có thể chịu được áp lực công việc

Thành thạo tin học văn phòng.

4.4. Việc làm trợ lý điều hành tour

Trợ lý điều hành tour là những người phụ trách việc lên kế hoạch cho các tổ chức doanh nghiệp có chuyến du lịch, tham quan, vui chơi thú vị. Nhân viên trợ lý cần đảm bảo chuyến đi an toàn theo kế hoạch. Khách hàng có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Công việc chính:

Thiết kế, lên bảng giá, báo giá tour

Xây dựng cơ sở dữ liệu đối tác quan trọng

Điều hành, giám sát, chịu trách nhiệm chất lượng dịch vụ tour

Điều hành chương trình tour như đặt dịch vụ, book hướng dẫn viên, các thủ tục khác

Ghi nhận góp ý của khách hàng, xây dựng kế hoạch cải thiện dịch vụ

Nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm dịch vụ mới

Một số công việc khác của cấp trên

Yêu cầu cần có:

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành du lịch lữ hành

Thành thạo tiếng Trung

Có kinh nghiệm điều hành tour

Am hiểu dịch vụ du lịch

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng đàm phán

Yêu cầu tính cách thẳng thắn, trung thực, nhanh nhẹn.

Việc làm trợ lý tiếng Trung đòi hỏi nhân viên cần có trình độ biên phiên dịch tốt

4.5. Việc làm trợ lý kiêm phiên dịch tiếng Trung

Trợ lý kiêm phiên dịch tiếng Trung vừa bao hàm nhiệm vụ của một trợ lý vừa đảm nhận công việc của một phiên dịch viên.

Công việc chính:

Phiên dịch cho đối tác nước ngoài, thực hiện công tác đối ngoại

Đàm phán bán hợp đồng, duy trì quan hệ với đối tác

Là đầu mối trung gian khi trao đổi giữa cấp trên và đối tác

Dịch tài liệu, dự án, giấy tờ liên quan đến công việc chuyên môn của công ty

Yêu cầu cần có:

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành tiếng Trung, Trung Quốc học

Kỹ năng phiên dịch, biên dịch tiếng Trung

Có kinh nghiệm làm trợ lý

Có thể làm việc độc lập

Kỹ năng giao tiếp

Yêu cầu tính cách tỉ mỉ, cẩn thận và chăm chỉ

5. Khu vực tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung đang có xu hướng tăng theo các năm tại các thành phố lớn và khu công nghiệp do sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp đầu tư Trung Quốc.

5.1. Tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế văn hóa của Việt Nam cũng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn. Không ít doanh nghiệp vốn đầu tư của Trung Quốc lựa chọn thủ đô Hà Nội là nơi để phát triển. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ lý giám đốc, trợ lý hành chính, kế toán biết tiếng Trung tại một số quận của Hà Nội như Quận Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Quận Ba Đình… khá cao, kéo theo cơ hội việc làm cho nhiều lao động.

Tuy nhiên, vì đây là khu vực có nguồn nhân lực dồi dào nên tỉ lệ cạnh tranh khá lớn. Mức lương của trợ lý tiếng Trung tại Hà Nội thường dao động từ 18.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung tại TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế trọng điểm tại khu vực phía Nam. Không ít doanh nghiệp lựa chọn nơi đây để đầu tư kinh doanh và phát triển. Thị trường việc làm tại TP.HCM khá sôi động khi liên tục đăng tuyển các vị trí như trợ lý hành chính, kế toán, trợ lý giám đốc biết tiếng Trung tại Quận 1, Quận 7, Quận Tân Bình, Quận Phú Nhuận, Quận Gò Vấp…

Tuy nhiên, tỉ lệ cạnh tranh tại đây lớn vì nhân lực đông. Nhiều doanh nghiệp muốn tìm ứng viên có kỹ năng, kinh nghiệm nên đã đưa ra các chính sách đãi ngộ tốt với mức lương hấp dẫn dao động từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung ở Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố kinh tế trọng điểm miền Trung với nhiều công ty doanh nghiệp đầu tư của Trung Quốc. Hơn thế, đây còn là vùng đất phát triển du lịch, lữ hành nên nhu cầu tuyển dụng trợ lý điều hành tour biết tiếng Trung khá lớn, tập trung chủ yếu ở các quận như Quận Sơn Trà, Quận Ngũ Hành Sơn...

Ngoài ra, các vị trí công việc như trợ lý kế toán, hành chính kiêm biên phiên dịch tiếng Trung cũng được đăng tải liên tục. Không ít doanh nghiệp đưa ra mức lương cao dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng cùng chế độ đãi ngộ tốt cho các ứng viên muốn làm trợ lý điều hành tour.

5.4. Tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung Hải Phòng

Hải Phòng hiện có 14 khu công nghiệp đang hoạt động với nhiều doanh nghiệp nước ngoài trong đó có Trung Quốc. Hơn thế, Hải Phòng còn là thành phố cảng nên càng thu hút đầu tư. Nhu cầu tuyển dụng trợ lý giám đốc, hành chính kế toán biết tiếng Trung tại Quận An Dương, thành phố Thủy Nguyên tăng cao nhiều năm nay với mức thu nhập ấn tượng dao động từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

5.5. Tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung Bắc Ninh

Bắc Ninh cũng là thành phố nổi tiếng với nhiều khu công nghiệp sản xuất có vốn đầu tư của Trung Quốc. Đây là cơ hội việc làm cho những ứng viên có trình độ biên phiên dịch tiếng Trung với các vị trí như trợ lý giám đốc, trợ lý hành chính, kế toán tại các KCN như Tiên Sơn, Quế Võ 1, Quế Võ 2, Quế Võ 3... Các doanh nghiệp đang tích cực đưa ra nhiều chính sách thu hút nhân lực trong tỉnh với mức lương hấp dẫn, dao động từ 11.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

5.6. Tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung Quảng Ninh

Quảng Ninh hiện đang là thành phố biển phát triển mạnh về kinh tế. Đây cũng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn vì không ít cảng biển được nhà nước đầu tư xây dựng. Nhờ có vị trí địa lý, Quảng Ninh phát triển giao thương với nước ngoài trong đó có Trung Quốc. Kéo theo nhu cầu tuyển dụng trợ lý giám đốc, trợ lý kiêm biên phiên dịch tiếng Trung đặc biệt là trợ lý điều hành tour tại khu vực như Hạ Long, đảo Cô Tô, Quan Lạn… lớn. Mức thu nhập của một nhân viên trợ lý điều hành tour biết tiếng Trung ở Quảng Ninh thường dao động từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

Tại các thành phố lớn, mức thu nhập của trợ lý tiếng Trung cao hơn nhiều vị trí trợ lý khác

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm trợ lý tiếng Trung

Muốn trở thành một trợ lý tiếng Trung xuất sắc, bạn phải đảm bảo các tiêu chí dưới đây theo yêu cầu của các nhà tuyển dụng:

Kiến thức chuyên môn:

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, Trung Quốc học

Biên phiên dịch một số tài liệu tiếng Trung

Phiên dịch trực tiếp trong các buổi họp, hội nghị, gặp gỡ đối tác

Theo dõi lịch làm việc, chuẩn bị họp hành có sự tham gia của đối tác nói tiếng Trung

Soạn thảo, thực hiện công tác dịch thuật và lưu trữ tài liệu, báo cáo

Hoàn thành tốt công việc hành chính văn phòng theo yêu cầu của cấp trên

Hỗ tốt cho các ban giám đốc trong quản lý và điều hành

Trở thành cầu nối giữa ban giám đốc và các phòng ban khác.

Kỹ năng cần có:

Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian

Có khả năng làm việc dưới áp lực

Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng

Là người có tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn thận

7. Trường đào tạo ngành ngôn ngữ tiếng Trung tốt nhất tại Việt Nam

Để trở thành một trợ lý tiếng Trung, bạn phải đạt yêu cầu về trình độ kiến thức chuyên môn. Dưới đây là một số trường đào tạo ngành ngôn ngữ tiếng Trung tốt nhất nước ta:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04, D78, D90 37.00 (Thang điểm 40) 38.000.000 VNĐ/năm Đại học Hà Nội Ngôn ngữ Trung Quốc D04, D01 35,8 (Thang điểm 40) 1.400.000 VNĐ/tín chỉ Viện Đại học Mở Hà Nội Ngôn ngữ Trung Quốc D04, D01 33,19 (Thang điểm 40) 20.900.000 VNĐ/năm Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D14; D11 26,14 (Thang điểm 30) 21.900.000 VNĐ/năm Miền Trung Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D83; D78 25.11 (Thang điểm 30) 15.000.000 VNĐ/năm Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D83; D78 24.85 (Thang điểm 30) 15.000.000 VNĐ/năm Miền Nam Đại học Sư phạm TP.HCM Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 25.05 (Thang điểm 30) 15.000.000 VNĐ/năm Đại học Hùng Vương Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D11, D14, D15 21 (Thang điểm 30) 338.000 VNĐ/tín chỉ

Nhìn chung, với xu thế các doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc ngày càng xuất hiện nhiều tại Việt Nam, nhu cầu tuyển việc làm trợ lý tiếng Trung đang ngày càng tăng cao. Kéo theo đó, cơ hội việc làm cho những sinh viên học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc sau khi tốt nghiệp ngày càng rộng mở. Nhiều trường cao đẳng, đại học, trung tâm giáo dục tích cực tuyển sinh ở ngành học này và thu hút nhiều lượt đăng ký dự thi. Nếu bạn cũng có niềm đam mê với tiếng Trung và muốn tìm kiếm công việc ổn định, thu nhập cao, trở thành trợ lý tiếng Trung là sự lựa chọn khá hợp lý lúc này.