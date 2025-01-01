Tất cả địa điểm
Công việc Trợ lý tiếng Trung

-

Có 151 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WAGON
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH WAGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH WAGON
Hạn nộp: 12/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 16 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MASTER MINDS VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MASTER MINDS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MASTER MINDS VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ORRO HOME
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ORRO HOME
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TUYẾT HOA YOUTH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TUYẾT HOA YOUTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TUYẾT HOA YOUTH
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ORRO HOME
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ORRO HOME
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK
Hạn nộp: 01/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FANNAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH FANNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH FANNAM
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THIÊN SƠN VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THIÊN SƠN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THIÊN SƠN VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/07/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SCT SUPPLY CHAIN (VIETNAM)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH SCT SUPPLY CHAIN (VIETNAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SCT SUPPLY CHAIN (VIETNAM)
Hạn nộp: 27/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ETREEGO VIET NAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ETREEGO VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ETREEGO VIET NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG
Hạn nộp: 24/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FLEX FILMS
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH FLEX FILMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH FLEX FILMS
Hạn nộp: 30/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM Pro Company
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM Pro Company
Hạn nộp: 05/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CROSS EASE VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH CROSS EASE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CROSS EASE VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Trình Xây Dựng Trung Liên
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH Công Trình Xây Dựng Trung Liên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công Trình Xây Dựng Trung Liên
Hạn nộp: 28/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN
Hạn nộp: 28/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ ALMIGHTY
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ ALMIGHTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ ALMIGHTY
Hạn nộp: 23/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc đang mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam kéo theo nhu cầu tuyển việc làm trợ lý tiếng Trung tăng cao tại Hà Nội, TP. HCM và một số tỉnh thành. Mức lương của trợ lý tiếng Trung khá hấp dẫn dao động từ 13.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào năng lực, kinh nghiệm.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung hiện nay

Trợ lý tiếng Trung là người hỗ trợ giám đốc, tổng giám đốc của doanh nghiệp những công việc hằng ngày ví dụ như thực hiện kế hoạch cho các phòng ban, giám sát hoạt động của nhân viên, lên lịch trình làm việc thường ngày… Đặc biệt, trợ lý tiếng Trung cần có khả năng nói, biên phiên dịch tiếng Trung nhuần nhuyễn để phục vụ cho công việc.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung ngày càng tăng cao vì các doanh nghiệp sản xuất vốn đầu tư của Trung Quốc có xu hướng mở rộng nhiều hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Đầu năm 2024, thị trường lao động nói tiếng Trung sôi động phản ánh nhu cầu tuyển dụng ngày càng gia tăng. Có tới hàng trăm công ty, doanh nghiệp tìm kiếm lao động biết tiếng Trung và hàng nghìn việc làm được đăng tuyển trên các trang web mỗi tháng.

Việc làm trợ lý tiếng Trung đang là công việc khá hot trên thị trường hiện nay
Việc làm trợ lý tiếng Trung đang là công việc khá hot trên thị trường hiện nay

Vì nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung cao dẫn tới nguồn cung ứng viên bị hạn chế. Không ít doanh nghiệp khắc phục tình trạng này bằng cách xây dựng các chương trình khuyến khích người lao động có thể học thêm tiếng Trung giống như các khoản trợ cấp học tập. Đây thực sự là cơ hội tốt cho những ứng viên có niềm đam mê với Trung Quốc và quyết định theo học, tìm hiểu về lĩnh vực này.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm trợ lý tiếng Trung

Nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung tại các doanh nghiệp tăng cao kéo theo tình trạng thiếu nhân lực ngày càng nhiều. Để thu hút lao động, một số công ty quyết định đưa ra chế độ đãi ngộ tốt cho các ứng viên ứng tuyển. Dưới đây là mức lương chi tiết khi trở thành trợ lý tiếng Trung:

Việc làm trợ lý tiếng Trung Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Việc làm trợ lý kiêm phiên dịch tiếng Trung 10.000.000 - 15.000.000
Việc làm trợ lý hành chính (Biết tiếng Trung) 10.000.000 - 18.000.000
Việc làm trợ lý kế toán (Biết tiếng Trung) 20.000.000 - 22.000.000
Việc làm trợ lý điều hành tour (Biết tiếng Trung) 20.000.000 - 25.000.000
Việc làm trợ lý giám đốc (Biết tiếng Trung) 20.000.000 - 35.000.000

3. Phân biệt giữa việc làm trợ lý và thư ký tiếng Trung

Không ít người nhầm lẫn giữa hai vị trí: Thư ký và trợ lý trong một công ty. Thực chất hai công việc này có những điểm giống và khác nhau dưới đây:

Thư ký và Trợ lý
Giống nhau
  • Chịu trách nhiệm, thay mặt lãnh đạo xử lý công việc khi cấp trên tạm thời vắng mặt.
  • Quản lý văn thư, văn phòng phẩm, một số tài liệu quan trọng.
  • Lưu trữ, tìm kiếm hồ sơ giấy tờ liên quan cho ban lãnh đạo.
  • Thay mặt cấp trên gửi thư tín công việc.
  • Sắp xếp, tổ chức một số buổi họp, hội nghị trong công ty.
  • Lên kế hoạch công việc theo tuần, tháng cho cấp trên. Sắp xếp lịch trình cho lãnh đạo.
Khác nhau
  • Trợ lý có quyền hạn cao hơn thư ký. Trợ lý đảm nhiệm tất cả những công việc của một thư ký nên nhiều trách nhiệm hơn.
  • Trợ lý có thể phân công, giám sát, nghiệm thu một số công việc của các phòng ban khác và báo lên ban lãnh đạo.
  • Trợ lý có thể sẽ phần quản lý ngân sách, một số khoản thu chi, công nợ của công ty như một kế toán nhưng thư ký không thể làm việc này.
  • Trợ lý có thể được ban lãnh đạo trao quyền làm việc trực tiếp với nhân viên cấp dưới hoặc gặp gỡ, trao đổi với khách hàng khi có vấn đề phát sinh.

4. Những việc làm trợ lý tiếng Trung phổ biến nhất hiện nay

Việc làm trợ lý tiếng Trung đang là công việc khá hot trên thị trường lao động hiện nay. Ứng viên thuộc bất kỳ lĩnh vực nào nếu có khả năng nói, dịch, viết bằng tiếng Trung sẽ được ưu tiên hơn nhiều nhân viên khác. Dưới đây là những việc làm trợ lý tiếng Trung phổ biến:

4.1. Việc làm trợ lý kế toán

Trợ lý kế toán tiếng Trung là người làm việc trực tiếp với một kế toán và một quản lý. Ứng viên có nhiệm vụ duy trì văn phòng và giữ cho văn phòng vận hành đúng quỹ đạo. Ngoài ra, trợ lý kế toán tiếng Trung cũng có nhiệm vụ trao đổi với khách hàng và các cơ quan bên ngoài nên người có khả năng giao tiếp, phiên dịch luôn được ưu tiên.

Công việc chính:

  • Làm việc dưới sự phân công của kế toán viên, kế toán trưởng và quản lý
  • Làm báo cáo phân tích tình hình tài chính của công ty
  • Hoạch định chiến lược tài chính
  • Đánh giá các chương trình hoạt động của công ty về mặt tài chính
  • Lập quỹ dự phòng đáp ứng nhu cầu ngân sách đột xuất
  • Duy trì khả năng thanh khoản của công ty xem có đảm bảo đủ nguồn tài chính không.

Yêu cầu cần có:

  • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán
  • Có kinh nghiệm kế toán, thuế, tài chính
  • Làm việc độc lập, cẩn thận
  • Cởi mở, ham học hỏi
  • Chịu được áp lực cao
  • Có khả năng kết hợp với các phòng ban khác
  • Sử dụng thành thạo tiếng Trung
  • Kỹ năng tin học văn phòng tốt.

4.2. Việc làm trợ lý giám đốc

Trợ lý giám đốc tiếng Trung là người hỗ trợ giám đốc trong công việc hàng ngày ví dụ kế hoạch làm việc, phân công giám sát các phòng ban, gặp gỡ đối tác.... Vì thường giao tiếp với nhiều phòng ban khác và khách hàng, nên trợ lý giám đốc cần có khả năng biên phiên dịch tiếng Trung.

Công việc chủ yếu:

  • Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp của cấp trên
  • Theo dõi kế hoạch, giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các bộ phận
  • Hỗ trợ các giao dịch với đối tác
  • Soạn thảo văn bản, triển khai nội dung theo yêu cầu của cấp trên
  • Phân loại hồ sơ và lưu trữ
  • Thực hiện báo cáo theo chuyên môn định kỳ tuần, tháng, quý, năm
  • Thực hiện một số công việc của cấp trên giao phó.

Yêu cầu cần có:

  • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành tiếng Trung, Trung Quốc học
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Có kinh nghiệm làm trợ lý
  • Có thể làm việc độc lập
  • Chịu được áp lực cao
  • Kỹ năng tin học văn phòng.

4.3. Việc làm trợ lý hành chính

Trợ lý hành chính là người chuyên hỗ trợ các hoạt động của văn phòng, làm công tác văn thư cho doanh nghiệp, tổ chức. Nhân viên trợ lý hành chính đóng vai trò là đầu mối liên hệ giữa các thành viên trong công ty.

Công việc chính:

  • Quản lý lịch trình họp hành, hội nghị của cá nhân, lịch trình công tác của nhân viên công ty
  • Trả lời, chuyển tiếp các cuộc gọi, tin nhắn, theo dõi các vấn đề của công ty
  • Xử lý thư từ, thư báo, email, fax của công ty
  • Nghiên cứu, sắp xếp các file tài liệu quan trọng của hội nghị, cuộc họp
  • Hiệu đính các báo cáo, tài liệu có liên quan
  • Quản lý văn phòng phẩm, đặt hàng, điều phối giao hàng

Yêu cầu cần có:

  • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
  • Có thể giao tiếp bằng tiếng Trung
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Có kinh nghiệm làm trợ lý hành chính
  • Có thể làm việc nhóm
  • Có thể chịu được áp lực công việc
  • Thành thạo tin học văn phòng.

4.4. Việc làm trợ lý điều hành tour

Trợ lý điều hành tour là những người phụ trách việc lên kế hoạch cho các tổ chức doanh nghiệp có chuyến du lịch, tham quan, vui chơi thú vị. Nhân viên trợ lý cần đảm bảo chuyến đi an toàn theo kế hoạch. Khách hàng có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Công việc chính:

  • Thiết kế, lên bảng giá, báo giá tour
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu đối tác quan trọng
  • Điều hành, giám sát, chịu trách nhiệm chất lượng dịch vụ tour
  • Điều hành chương trình tour như đặt dịch vụ, book hướng dẫn viên, các thủ tục khác
  • Ghi nhận góp ý của khách hàng, xây dựng kế hoạch cải thiện dịch vụ
  • Nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm dịch vụ mới
  • Một số công việc khác của cấp trên

Yêu cầu cần có:

  • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành du lịch lữ hành
  • Thành thạo tiếng Trung
  • Có kinh nghiệm điều hành tour
  • Am hiểu dịch vụ du lịch
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng đàm phán
  • Yêu cầu tính cách thẳng thắn, trung thực, nhanh nhẹn.
Việc làm trợ lý tiếng Trung đòi hỏi nhân viên cần có trình độ biên phiên dịch tốt
Việc làm trợ lý tiếng Trung đòi hỏi nhân viên cần có trình độ biên phiên dịch tốt

4.5. Việc làm trợ lý kiêm phiên dịch tiếng Trung

Trợ lý kiêm phiên dịch tiếng Trung vừa bao hàm nhiệm vụ của một trợ lý vừa đảm nhận công việc của một phiên dịch viên.

Công việc chính:

  • Phiên dịch cho đối tác nước ngoài, thực hiện công tác đối ngoại
  • Đàm phán bán hợp đồng, duy trì quan hệ với đối tác
  • Là đầu mối trung gian khi trao đổi giữa cấp trên và đối tác
  • Dịch tài liệu, dự án, giấy tờ liên quan đến công việc chuyên môn của công ty

Yêu cầu cần có:

  • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành tiếng Trung, Trung Quốc học
  • Kỹ năng phiên dịch, biên dịch tiếng Trung
  • Có kinh nghiệm làm trợ lý
  • Có thể làm việc độc lập
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Yêu cầu tính cách tỉ mỉ, cẩn thận và chăm chỉ

5. Khu vực tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung đang có xu hướng tăng theo các năm tại các thành phố lớn và khu công nghiệp do sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp đầu tư Trung Quốc.

5.1. Tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế văn hóa của Việt Nam cũng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn. Không ít doanh nghiệp vốn đầu tư của Trung Quốc lựa chọn thủ đô Hà Nội là nơi để phát triển. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ lý giám đốc, trợ lý hành chính, kế toán biết tiếng Trung tại một số quận của Hà Nội như Quận Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Quận Ba Đình… khá cao, kéo theo cơ hội việc làm cho nhiều lao động.

Tuy nhiên, vì đây là khu vực có nguồn nhân lực dồi dào nên tỉ lệ cạnh tranh khá lớn. Mức lương của trợ lý tiếng Trung tại Hà Nội thường dao động từ 18.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung tại TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế trọng điểm tại khu vực phía Nam. Không ít doanh nghiệp lựa chọn nơi đây để đầu tư kinh doanh và phát triển. Thị trường việc làm tại TP.HCM khá sôi động khi liên tục đăng tuyển các vị trí như trợ lý hành chính, kế toán, trợ lý giám đốc biết tiếng Trung tại Quận 1, Quận 7, Quận Tân Bình, Quận Phú Nhuận, Quận Gò Vấp…

Tuy nhiên, tỉ lệ cạnh tranh tại đây lớn vì nhân lực đông. Nhiều doanh nghiệp muốn tìm ứng viên có kỹ năng, kinh nghiệm nên đã đưa ra các chính sách đãi ngộ tốt với mức lương hấp dẫn dao động từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung ở Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố kinh tế trọng điểm miền Trung với nhiều công ty doanh nghiệp đầu tư của Trung Quốc. Hơn thế, đây còn là vùng đất phát triển du lịch, lữ hành nên nhu cầu tuyển dụng trợ lý điều hành tour biết tiếng Trung khá lớn, tập trung chủ yếu ở các quận như Quận Sơn Trà, Quận Ngũ Hành Sơn...

Ngoài ra, các vị trí công việc như trợ lý kế toán, hành chính kiêm biên phiên dịch tiếng Trung cũng được đăng tải liên tục. Không ít doanh nghiệp đưa ra mức lương cao dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng cùng chế độ đãi ngộ tốt cho các ứng viên muốn làm trợ lý điều hành tour.

5.4. Tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung Hải Phòng

Hải Phòng hiện có 14 khu công nghiệp đang hoạt động với nhiều doanh nghiệp nước ngoài trong đó có Trung Quốc. Hơn thế, Hải Phòng còn là thành phố cảng nên càng thu hút đầu tư. Nhu cầu tuyển dụng trợ lý giám đốc, hành chính kế toán biết tiếng Trung tại Quận An Dương, thành phố Thủy Nguyên tăng cao nhiều năm nay với mức thu nhập ấn tượng dao động từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

5.5. Tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung Bắc Ninh

Bắc Ninh cũng là thành phố nổi tiếng với nhiều khu công nghiệp sản xuất có vốn đầu tư của Trung Quốc. Đây là cơ hội việc làm cho những ứng viên có trình độ biên phiên dịch tiếng Trung với các vị trí như trợ lý giám đốc, trợ lý hành chính, kế toán tại các KCN như Tiên Sơn, Quế Võ 1, Quế Võ 2, Quế Võ 3... Các doanh nghiệp đang tích cực đưa ra nhiều chính sách thu hút nhân lực trong tỉnh với mức lương hấp dẫn, dao động từ 11.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

5.6. Tuyển dụng việc làm trợ lý tiếng Trung Quảng Ninh

Quảng Ninh hiện đang là thành phố biển phát triển mạnh về kinh tế. Đây cũng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn vì không ít cảng biển được nhà nước đầu tư xây dựng. Nhờ có vị trí địa lý, Quảng Ninh phát triển giao thương với nước ngoài trong đó có Trung Quốc. Kéo theo nhu cầu tuyển dụng trợ lý giám đốc, trợ lý kiêm biên phiên dịch tiếng Trung đặc biệt là trợ lý điều hành tour tại khu vực như Hạ Long, đảo Cô Tô, Quan Lạn… lớn. Mức thu nhập của một nhân viên trợ lý điều hành tour biết tiếng Trung ở Quảng Ninh thường dao động từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

Tại các thành phố lớn, mức thu nhập của trợ lý tiếng Trung cao hơn nhiều vị trí trợ lý khác
Tại các thành phố lớn, mức thu nhập của trợ lý tiếng Trung cao hơn nhiều vị trí trợ lý khác

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm trợ lý tiếng Trung

Muốn trở thành một trợ lý tiếng Trung xuất sắc, bạn phải đảm bảo các tiêu chí dưới đây theo yêu cầu của các nhà tuyển dụng:

Kiến thức chuyên môn:

  • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, Trung Quốc học
  • Biên phiên dịch một số tài liệu tiếng Trung
  • Phiên dịch trực tiếp trong các buổi họp, hội nghị, gặp gỡ đối tác
  • Theo dõi lịch làm việc, chuẩn bị họp hành có sự tham gia của đối tác nói tiếng Trung
  • Soạn thảo, thực hiện công tác dịch thuật và lưu trữ tài liệu, báo cáo
  • Hoàn thành tốt công việc hành chính văn phòng theo yêu cầu của cấp trên
  • Hỗ tốt cho các ban giám đốc trong quản lý và điều hành
  • Trở thành cầu nối giữa ban giám đốc và các phòng ban khác.

Kỹ năng cần có:

  • Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian
  • Có khả năng làm việc dưới áp lực
  • Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng
  • Là người có tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn thận

7. Trường đào tạo ngành ngôn ngữ tiếng Trung tốt nhất tại Việt Nam

Để trở thành một trợ lý tiếng Trung, bạn phải đạt yêu cầu về trình độ kiến thức chuyên môn. Dưới đây là một số trường đào tạo ngành ngôn ngữ tiếng Trung tốt nhất nước ta:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)
Miền Bắc Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04, D78, D90 37.00 (Thang điểm 40) 38.000.000 VNĐ/năm
Đại học Hà Nội Ngôn ngữ Trung Quốc D04, D01 35,8 (Thang điểm 40) 1.400.000 VNĐ/tín chỉ
Viện Đại học Mở Hà Nội Ngôn ngữ Trung Quốc D04, D01 33,19 (Thang điểm 40) 20.900.000 VNĐ/năm
Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D14; D11 26,14 (Thang điểm 30) 21.900.000 VNĐ/năm
Miền Trung Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D83; D78 25.11 (Thang điểm 30) 15.000.000 VNĐ/năm
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D83; D78 24.85 (Thang điểm 30) 15.000.000 VNĐ/năm
Miền Nam Đại học Sư phạm TP.HCM Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 25.05 (Thang điểm 30) 15.000.000 VNĐ/năm
Đại học Hùng Vương Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D11, D14, D15 21 (Thang điểm 30) 338.000 VNĐ/tín chỉ

Nhìn chung, với xu thế các doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc ngày càng xuất hiện nhiều tại Việt Nam, nhu cầu tuyển việc làm trợ lý tiếng Trung đang ngày càng tăng cao. Kéo theo đó, cơ hội việc làm cho những sinh viên học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc sau khi tốt nghiệp ngày càng rộng mở. Nhiều trường cao đẳng, đại học, trung tâm giáo dục tích cực tuyển sinh ở ngành học này và thu hút nhiều lượt đăng ký dự thi. Nếu bạn cũng có niềm đam mê với tiếng Trung và muốn tìm kiếm công việc ổn định, thu nhập cao, trở thành trợ lý tiếng Trung là sự lựa chọn khá hợp lý lúc này.