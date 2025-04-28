Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: văn quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hỗ trợ công tác tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của công ty.

Truyền đạt chính xác và rõ ràng các yêu cầu tuyển dụng bằng tiếng Trung.

Phối hợp với bộ phận liên quan trong quá trình trao đổi, đàm phán hoặc phỏng vấn.

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung (nghe – nói – đọc – viết).

Khả năng giao tiếp tốt, diễn đạt lưu loát và chính xác.

Tư duy nhanh nhạy, xử lý tình huống tốt, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15M - 20M (deal trong lúc pvan)

Hưởng các đãi ngộ theo chế độ Nhà nước

Bao ăn ở cho các bạn có nhu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC

