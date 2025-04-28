Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: văn quán, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Hỗ trợ công tác tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của công ty.
Truyền đạt chính xác và rõ ràng các yêu cầu tuyển dụng bằng tiếng Trung.
Phối hợp với bộ phận liên quan trong quá trình trao đổi, đàm phán hoặc phỏng vấn.
Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Trung (nghe – nói – đọc – viết).
Khả năng giao tiếp tốt, diễn đạt lưu loát và chính xác.
Tư duy nhanh nhạy, xử lý tình huống tốt, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 15M - 20M (deal trong lúc pvan)
Hưởng các đãi ngộ theo chế độ Nhà nước
Bao ăn ở cho các bạn có nhu cầu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
