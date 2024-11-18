Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH MTV MSPACE làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Số 2 Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình, TP Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

-Đại diện Tổng giám đốc tham gia đón tiếp khách hàng, tổ chức các sự kiện trong công ty.

- Sắp xếp lịch trình công việc cho Tổng giám đốc, lên kế hoạch các cuộc họp, hội nghị.

- Xây dựng hành trình và lịch trình cho Tổng giám đốc bao gồm: đặt vé máy bay, sắp xếp phương tiện và book chỗ ở.

- Trả lời điện thoại, tin nhắn cho các bên liên quan, xử lý email và các thư quan trọng gửi đến.

- Quản lý những tài liệu điện tử và giấy tờ.

- Triển khai, tiếp nhận các công việc của cấp trên xuống các phòng ban.

- Lập báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất cho Tổng giám đốc/phòng ban khác.

- Theo dõi tiến độ thực hiện các hạng mục công việc của công ty, các vấn đề liên quan đến nhân sự, hỗ trợ lập ngân sách và giám sát nguồn ngân sách.

- Thay mặt Tổng giám đốc đưa ra các quyết định khi cần thiết và giám sát tiến độ công việc.

- Hoàn thành các dự án do Tổng giám đốc phân công theo đúng tiến độ.

- Nghiên cứu; lập báo cáo; xử lý các tình huống bất ngờ, phức tạp; đàm phán, thương lượng với khách hàng và dự đoán nhu cầu kinh doanh.

- Tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các đề xuất cải tiến quy trình khi cần thiết.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, sáng tạo, tư duy tốt

Có kinh nghiệm vị trí tương đương ít nhất 2 năm trở lên

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản

Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-20M.

- Thưởng năm, thưởng nóng, thưởng định kỳ lễ, tết theo quy định của công ty.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

- Đóng bảo hiểm sau thời gian thử việc.

- Được hỗ trợ nhà ở cho nhân viên ở xa và ăn trưa tại công ty.

- Được khám sức khỏe định kì và đi du lịch hàng năm.

- Có xe đưa đón nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE

