Tuyển Trưởng Nhóm Kinh Doanh thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Kinh doanh tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng/ dự án nhà xưởng/nhà công nghiệp nhận diện nguồn phát triển dự án cụ thể

Tiếp cận khách hàng tiềm năng giới thiệu năng lực Công ty, đánh giá được lợi thế và khả năng phát triển dự án

Duy trì và chăm sóc mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh số

Tư vấn và cung cấp các giải pháp xây dựng phù hợp cho khách hàng

Tham gia vào các hoạt động quảng bá và tiếp thị của công ty

Tham gia các hoạt động dự án khác, vai trò: đấu thầu, pháp lý dự án, thủ tục quyết toán hoàn công, đánh giá thầu phụ, mua hàng...

Am hiểu về thị trường ngành xây dựng mảng nhà xưởng/ nhà công nghiệp

Tham gia các hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng cho nhân viên trong nhóm.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của nhóm cho cấp trên.

Tham gia các dự án xây dựng, phát triển sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Nam/ Nữ: 28-45t

Ổn định chỗ ở tại HCM

Có thể đi công tác tỉnh

Có bằng B2

Tính cách nhanh nhẹn, ngoại giao tốt, văn nghệ, thể dục - thể thao: tennis, đá banh, chạy bộ

Ưu tiên ứng viên có giao tiếp Tiếng Anh, tiếng Trung

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH Xây dựng Nhà Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

