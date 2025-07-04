Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thửa số 03 lô 02 ô C4/No

- Khu Nam Trung Yên

- Trung Hòa

- Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Hàng ngày:
Hạch toán kế toán, xuất hóa đơn GTGT (bao gồm cả công ty con)
Đối soát doanh thu, xử lý giao dịch ngân hàng, nội bộ
Quản lý, lưu trữ hồ sơ thanh toán, hóa đơn, hợp đồng
- Hàng tháng/quý/năm:
Lập báo cáo thuế GTGT, thuế nhà thầu, quyết toán thuế
Tính hoa hồng cho khối kinh doanh
Lập báo cáo tài chính tháng/năm theo VAS
Giải trình số liệu với cơ quan thuế, phối hợp BHXH – nhân sự – lương – thuế TNCN
Các báo cáo khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính – Kiểm toán
Có chứng chỉ Kế toán trưởng
Kinh nghiệm từ 04 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc tương đương
Thành thạo phần mềm kế toán Fast/Amis, Excel, Word
Am hiểu chuẩn mực kế toán – chính sách thuế
Ưu tiên ứng viên đã làm trong môi trường giáo dục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18-25 triệu.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Nghỉ lễ, nghỉ phép, các chế độ phúc lợi theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12B, Tòa nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

