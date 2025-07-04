Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thửa số 03 lô 02 ô C4/No - Khu Nam Trung Yên - Trung Hòa - Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Hàng ngày:

Hạch toán kế toán, xuất hóa đơn GTGT (bao gồm cả công ty con)

Đối soát doanh thu, xử lý giao dịch ngân hàng, nội bộ

Quản lý, lưu trữ hồ sơ thanh toán, hóa đơn, hợp đồng

- Hàng tháng/quý/năm:

Lập báo cáo thuế GTGT, thuế nhà thầu, quyết toán thuế

Tính hoa hồng cho khối kinh doanh

Lập báo cáo tài chính tháng/năm theo VAS

Giải trình số liệu với cơ quan thuế, phối hợp BHXH – nhân sự – lương – thuế TNCN

Các báo cáo khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính – Kiểm toán

Có chứng chỉ Kế toán trưởng

Kinh nghiệm từ 04 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc tương đương

Thành thạo phần mềm kế toán Fast/Amis, Excel, Word

Am hiểu chuẩn mực kế toán – chính sách thuế

Ưu tiên ứng viên đã làm trong môi trường giáo dục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18-25 triệu.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Nghỉ lễ, nghỉ phép, các chế độ phúc lợi theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin