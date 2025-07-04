Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ
- Hà Nội: Thửa số 03 lô 02 ô C4/No
- Khu Nam Trung Yên
- Trung Hòa
- Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
- Hàng ngày:
Hạch toán kế toán, xuất hóa đơn GTGT (bao gồm cả công ty con)
Đối soát doanh thu, xử lý giao dịch ngân hàng, nội bộ
Quản lý, lưu trữ hồ sơ thanh toán, hóa đơn, hợp đồng
- Hàng tháng/quý/năm:
Lập báo cáo thuế GTGT, thuế nhà thầu, quyết toán thuế
Tính hoa hồng cho khối kinh doanh
Lập báo cáo tài chính tháng/năm theo VAS
Giải trình số liệu với cơ quan thuế, phối hợp BHXH – nhân sự – lương – thuế TNCN
Các báo cáo khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ Kế toán trưởng
Kinh nghiệm từ 04 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc tương đương
Thành thạo phần mềm kế toán Fast/Amis, Excel, Word
Am hiểu chuẩn mực kế toán – chính sách thuế
Ưu tiên ứng viên đã làm trong môi trường giáo dục
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Nghỉ lễ, nghỉ phép, các chế độ phúc lợi theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
