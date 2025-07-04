Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUSION TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUSION TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUSION TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUSION TECHNOLOGY

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUSION TECHNOLOGY

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 2, Tòa nhà N7, số 3 đường 3/2 phường 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Kiểm tra hồ sơ thanh toán, hồ sơ tạm ứng, quyết toán hồ sơ từ các bộ phận phòng ban đảm bảo tính khách quan, hợp lý và phù hợp với quy trình quy định
Kiểm tra và hoạch toán kế toán tất cả các phát sinh vào phần mềm kế toán
Kiểm tra và đối soát công nợ phải thu phải trả, đối soát doanh thu, đối soát phí thanh toán theo ngày
Giao dịch ngân hàng, các cơ quan, khách hàng, nhà cung cấp
tập hợp chi phí và kiểm tra số liệu chi tiết, đẩm bảo tính chính xác, cân bằng và phù hợp
Cập nhật theo dõi ghi nhận doanh thu giá vốn
Kiểm tra và thực hiện các bút toán kết chuyển cuối tháng
Tổng hợp, kiểm tra số liệu, xây dựng hệ thốngbáo cáo quản trị theo tuần - tháng - quý (chi phí, doanh thu, lợi nhuận, hiệu suất vận hành...)
Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động năm, phân tích biến động giữa kế hoạch và thực tế hàng tháng quý năm để ra cảnh báo sớm
Bảo quản và lưu trữ dữ liệu kế toán quản trị, hồ sơ chứng từ khoa học và hợp lý
Tiếp nhận và hướng dẫn nhân sự mới (nếu có)
Thực hiện các công việc kế toán khi có yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUSION TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, tăng lương định kỳ.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Du lịch định kỳ hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUSION TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUSION TECHNOLOGY

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUSION TECHNOLOGY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

