Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUSION TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Kiểm tra hồ sơ thanh toán, hồ sơ tạm ứng, quyết toán hồ sơ từ các bộ phận phòng ban đảm bảo tính khách quan, hợp lý và phù hợp với quy trình quy định

Kiểm tra và hoạch toán kế toán tất cả các phát sinh vào phần mềm kế toán

Kiểm tra và đối soát công nợ phải thu phải trả, đối soát doanh thu, đối soát phí thanh toán theo ngày

Giao dịch ngân hàng, các cơ quan, khách hàng, nhà cung cấp

tập hợp chi phí và kiểm tra số liệu chi tiết, đẩm bảo tính chính xác, cân bằng và phù hợp

Cập nhật theo dõi ghi nhận doanh thu giá vốn

Kiểm tra và thực hiện các bút toán kết chuyển cuối tháng

Tổng hợp, kiểm tra số liệu, xây dựng hệ thốngbáo cáo quản trị theo tuần - tháng - quý (chi phí, doanh thu, lợi nhuận, hiệu suất vận hành...)

Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động năm, phân tích biến động giữa kế hoạch và thực tế hàng tháng quý năm để ra cảnh báo sớm

Bảo quản và lưu trữ dữ liệu kế toán quản trị, hồ sơ chứng từ khoa học và hợp lý

Tiếp nhận và hướng dẫn nhân sự mới (nếu có)

Thực hiện các công việc kế toán khi có yêu cầu từ cấp trên