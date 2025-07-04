Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Đường 30/4, Phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

• Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản trị và điều hành các hoạt động kinh doanh.

• Phân tích tài chính, xây dựng chiến lược tăng trưởng doanh thu.

• Tối ưu hóa các chiến dịch marketing trên nền tảng số.

• Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các ngành hàng gia dụng thông qua chương trình khuyến mãi, combo sản phẩm.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm phân tích tài chính trong doanh nghiệp.

• Hiểu rõ ngành hàng gia dụng, có kiến thức và trải nghiệm thực tế về kinh doanh.

• Kỹ năng tổng hợp, phân tích dữ liệu khách hàng, doanh thu theo từng ngành hàng.

• Có kinh nghiệm xây dựng chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi, gói combo kích cầu doanh thu.

• Am hiểu các nền tảng marketing online (Facebook, TikTok, Zalo, Google Ads):

• Đọc hiểu báo cáo chiến dịch.

• Phân tích các chỉ số: reach, CTR, CPC, CPM, CPA, ROAS,…

• Đánh giá hiệu quả và đề xuất điều chỉnh.

Tại Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.

• Thu nhập cạnh tranh: 18 - 25 triệu/tháng.

• Cơ hội được đào tạo thêm về các kỹ năng quản trị và chiến lược kinh doanh.

• Được tham gia các hoạt động team-building, du lịch công ty hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh

