Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Đường 30/4, Phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

• Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản trị và điều hành các hoạt động kinh doanh.
• Phân tích tài chính, xây dựng chiến lược tăng trưởng doanh thu.
• Tối ưu hóa các chiến dịch marketing trên nền tảng số.
• Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các ngành hàng gia dụng thông qua chương trình khuyến mãi, combo sản phẩm.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm phân tích tài chính trong doanh nghiệp.
• Hiểu rõ ngành hàng gia dụng, có kiến thức và trải nghiệm thực tế về kinh doanh.
• Kỹ năng tổng hợp, phân tích dữ liệu khách hàng, doanh thu theo từng ngành hàng.
• Có kinh nghiệm xây dựng chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi, gói combo kích cầu doanh thu.
• Am hiểu các nền tảng marketing online (Facebook, TikTok, Zalo, Google Ads):
• Đọc hiểu báo cáo chiến dịch.
• Phân tích các chỉ số: reach, CTR, CPC, CPM, CPA, ROAS,…
• Đánh giá hiệu quả và đề xuất điều chỉnh.

Tại Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.
• Thu nhập cạnh tranh: 18 - 25 triệu/tháng.
• Cơ hội được đào tạo thêm về các kỹ năng quản trị và chiến lược kinh doanh.
• Được tham gia các hoạt động team-building, du lịch công ty hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh

Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

