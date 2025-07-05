Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MTV A.K.KOH ENTERPRISE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV A.K.KOH ENTERPRISE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
CÔNG TY TNHH MTV A.K.KOH ENTERPRISE VIỆT NAM

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH MTV A.K.KOH ENTERPRISE VIỆT NAM

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô ME 1

- 2 đƯỜNG SỐ 4, KCN ĐỨC HÒA 1, ẤP 5 XÃ ĐỨC HÒA ĐÔNG, ĐỨC HÒA, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Kinh doanh, sản xuất: Yến Mạch, Ngũ Cốc, Cà Phê, gia vị Malaysia...
- Tổ chức xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định, chính sách quản trị tài chính kế toán phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Tổ chức và thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng Kế toán.
- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, báo cáo tài chính hàng tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
- Thực hiện công tác giám sát nội bộ, kiểm tra – kiểm soát hoạt động tài chính – kế toán.
- Rà soát lại các chứng từ, chi phí phát sinh. Đảm bảo doanh thu, chi phí phát sinh ghi nhận đủ.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.
- Lập báo cáo về công tác tài chính - kế toán.
- Đào tạo kế toán viên về kỹ năng chuyên môn.
- Công việc trao đổi trực tiếp khi phòng vấn.
-Các công việc cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp;
- Có chứng chỉ kế toán trưởng.
- Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm Kế toán trưởng.
- Nắm vững luật kế toán, luật thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện dưới luật.
- Hiểu rõ các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, tổng hợp và phân tích báo cáo, quản lý, tổ chức công việc, giám sát thực hiện công việc
- Đạo đức tốt, nhiệt tình với công việc, Trách nhiệm trong công việc, Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH MTV A.K.KOH ENTERPRISE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô ME 1-2 Đường số 4 , KCN Đức Hòa 1, Đức Hòa Đông, H.Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

