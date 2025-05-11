Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BESTBOOKING VIETNAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BESTBOOKING VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BESTBOOKING VIETNAM

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BESTBOOKING VIETNAM

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: 101 Nguyễn Chí Thanh, Phường Gia Hội, Quận Phú Xuân, TP Huế

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch truyền thông, quảng cáo cho sản phẩm du lịch của công ty
Quản lý, giám sát nhân sự thực hiện công việc, đồng thời đánh giá hiệu suất làm việc cho từng thành viên
Xây dựng nhân lực để phát triển nội dung và công nghệ website, mạng xã hội liên tục
Phê duyệt các ấn phẩm phục vụ cho công việc quảng bá và truyền thông như poster, hình ảnh, banner, video ...
Quản lý và tối ưu ngân sách marketing
Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và thực hiện chiến dịch Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads
Có trách nhiệm trao đổi với bộ phận kinh doanh để thấu hiểu nhu cầu và kết nối mật thiết với khách hàng

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoặc Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự (ưu tiên ứng viên có thành tích học tập xuất sắc)
Đã từng làm vị trí Digital Marketing và Có kinh nghiệm quản lý Marketing
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads
Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt và khả năng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu
Kỹ năng quản lý nhân sự, quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc cao
Khả năng quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BESTBOOKING VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn và xứng đáng với năng lực. Lương khởi điểm 10.000.000 đồng
Lương khởi điểm 10.000.000 đồng
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Tham gia các hoạt động du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BESTBOOKING VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 101 Nguyễn Chí Thanh, Phường Gia Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

