Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BESTBOOKING VIETNAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BESTBOOKING VIETNAM
- Thừa Thiên Huế: 101 Nguyễn Chí Thanh, Phường Gia Hội, Quận Phú Xuân, TP Huế
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch truyền thông, quảng cáo cho sản phẩm du lịch của công ty
Quản lý, giám sát nhân sự thực hiện công việc, đồng thời đánh giá hiệu suất làm việc cho từng thành viên
Xây dựng nhân lực để phát triển nội dung và công nghệ website, mạng xã hội liên tục
Phê duyệt các ấn phẩm phục vụ cho công việc quảng bá và truyền thông như poster, hình ảnh, banner, video ...
Quản lý và tối ưu ngân sách marketing
Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và thực hiện chiến dịch Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads
Có trách nhiệm trao đổi với bộ phận kinh doanh để thấu hiểu nhu cầu và kết nối mật thiết với khách hàng
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã từng làm vị trí Digital Marketing và Có kinh nghiệm quản lý Marketing
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads
Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt và khả năng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu
Kỹ năng quản lý nhân sự, quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BESTBOOKING VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm 10.000.000 đồng
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Tham gia các hoạt động du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BESTBOOKING VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
