Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH METANERGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Quận Ba Đình

Chiến lược & kế hoạch:

Xây dựng, triển khai chiến lược marketing phù hợp cho từng mảng: spa dịch vụ và sản phẩm bán lẻ.

Lập kế hoạch ngân sách marketing năm/quý/tháng, phân bổ nguồn lực hợp lý.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ và xu hướng ngành beauty – wellness để đưa ra giải pháp cạnh tranh.

Triển khai hoạt động marketing:

Quản lý và điều phối các chiến dịch digital marketing (Facebook, Instagram, TikTok, Google…) và offline (event, PR, hội thảo khách hàng…).

Xây dựng kế hoạch nội dung (content plan) đa kênh, đảm bảo hình ảnh thương hiệu nhất quán.

Phối hợp với bộ phận kinh doanh để tổ chức các chương trình khuyến mãi, thúc đẩy doanh số.

Định hướng và giám sát thiết kế hình ảnh, video, POSM cho spa & cửa hàng bán lẻ.

Quản lý & báo cáo:

Quản lý hiệu quả đội nhóm marketing, đào tạo nâng cao kỹ năng.

Đo lường, phân tích hiệu quả chiến dịch marketing, tối ưu liên tục.

Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động và đề xuất cải tiến.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông…

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý marketing, ưu tiên trong lĩnh vực spa, mỹ phẩm, bán lẻ hoặc beauty/wellness.

Am hiểu các kênh digital marketing và hoạt động marketing online, offline

Có khả năng xây dựng chiến lược và quản lý đội nhóm.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và tối ưu chi phí marketing.

Tư duy sáng tạo, linh hoạt, chịu được áp lực doanh số.

Tại CÔNG TY TNHH METANERGY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + KPI + thưởng doanh thu, thu nhập 18,000,000 - 25,000,00

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng.

Các chế độ phúc lợi theo luật Lao động và quy định công ty: BHXH, BHYT, BHTN

Xét tăng lương định kì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH METANERGY

