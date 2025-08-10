Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý marketing

Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực như giáo dục hoặc dịch vụ

Hiểu biết về marketing đa kênh (digital & offline)

Có kỹ năng lập kế hoạch, quản lý ngân sách và phân tích dữ liệu marketing.

Có khả năng lãnh đạo, truyền cảm hứng, nắm bắt tâm lý con người và giải quyết vấn đề tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thu nhập gross từ 20-40 triệu/tháng (Lương cơ bản từ 18-25 triệu/tháng + hoa hồng)

Sản phẩm giáo dục chất lượng, hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục online trực tuyến, được đánh giá cao về chuyên môn lẫn khách hàng

Đóng bảo hiểm theo luật định BHXH, BHYT

Được review tăng lương hằng năm, nghỉ lễ, tham gia team building, du lịch hàng năm

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

