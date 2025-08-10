Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

1.Lập kế hoạch & chiến lược Marketing

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý marketing
Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực như giáo dục hoặc dịch vụ
Hiểu biết về marketing đa kênh (digital & offline)
Có kỹ năng lập kế hoạch, quản lý ngân sách và phân tích dữ liệu marketing.
Có khả năng lãnh đạo, truyền cảm hứng, nắm bắt tâm lý con người và giải quyết vấn đề tốt.
Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thu nhập gross từ 20-40 triệu/tháng (Lương cơ bản từ 18-25 triệu/tháng + hoa hồng)
Sản phẩm giáo dục chất lượng, hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục online trực tuyến, được đánh giá cao về chuyên môn lẫn khách hàng
Đóng bảo hiểm theo luật định BHXH, BHYT
Được review tăng lương hằng năm, nghỉ lễ, tham gia team building, du lịch hàng năm
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà Riverpark, số 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

