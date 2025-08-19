Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa W1 Vinhomes Westpoint Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Đưa ra chiến lược chung của bộ phận marketing.
- Quản lý đội nhóm
- Thực hiện nghiên cứu thị trường.
- Quản lý vận hành sàn thương mại điện tử.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân.
Có laptop cá nhân
Tốt nghiệp Đại Học trở lên.
Yêu cầu kinh nghiệm > 2 năm.
Thành thạo kỹ năng về MS Office.
Hiểu biết về chiến lược Marketing và Vận hành sàn TMĐT.
Khả năng quản lý công việc tốt, đội nhóm.
Khả năng phân tích, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ nghỉ phép năm.
Thưởng lễ tết theo quy định của Công ty.
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.
Du lịch, Team Building hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Có cơ hội được đào tạo, phát triển và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa 1 Vinhomes Westpoint Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

