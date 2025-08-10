Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 90 Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng chiến lược Marketing (online & offline) gồm SEO, content, quảng cáo Facebook/Google/LinkedIn, email marketing, v.v.
• Dẫn dắt, đào tạo và quản lý nhóm Marketing để đạt KPI mục tiêu.
• Phối hợp với các phòng ban (Sales, Sản phẩm, Thiết kế…) triển khai chiến dịch đồng bộ.
• Theo dõi KPI, đánh giá hiệu quả và tối ưu chi phí marketing.
• Quản lý ngân sách các hoạt động quảng bá.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong vai trò marketing (ưu tiên có thành tích thực chiến).
• Có kinh nghiệm dẫn dắt nhóm ít nhất 6 tháng.
• Kỹ năng sáng tạo nội dung, phân tích KPI, sử dụng công cụ Quảng cáo & CRM.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành [ngoại thương / startup / FMCG / IT…].
• Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần chủ động và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 triệu/tháng
Thưởng KPI / hiệu suất: theo kết quả tháng/quý
Chế độ đầy đủ: BHXH/BHYT/BHTN đúng luật, nghỉ phép, lương tháng 13, thưởng dịp lễ Tết
Đào tạo & phát triển: có cơ hội do bộ phận rộng lớn hơn
Các chế độ phúc lợi khác: team building, chi phí hoạt động, hoa hồng nếu phù hợp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 164A đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

