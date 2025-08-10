Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 90 Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng chiến lược Marketing (online & offline) gồm SEO, content, quảng cáo Facebook/Google/LinkedIn, email marketing, v.v.

• Dẫn dắt, đào tạo và quản lý nhóm Marketing để đạt KPI mục tiêu.

• Phối hợp với các phòng ban (Sales, Sản phẩm, Thiết kế…) triển khai chiến dịch đồng bộ.

• Theo dõi KPI, đánh giá hiệu quả và tối ưu chi phí marketing.

• Quản lý ngân sách các hoạt động quảng bá.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong vai trò marketing (ưu tiên có thành tích thực chiến).

• Có kinh nghiệm dẫn dắt nhóm ít nhất 6 tháng.

• Kỹ năng sáng tạo nội dung, phân tích KPI, sử dụng công cụ Quảng cáo & CRM.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành [ngoại thương / startup / FMCG / IT…].

• Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần chủ động và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 triệu/tháng

Thưởng KPI / hiệu suất: theo kết quả tháng/quý

Chế độ đầy đủ: BHXH/BHYT/BHTN đúng luật, nghỉ phép, lương tháng 13, thưởng dịp lễ Tết

Đào tạo & phát triển: có cơ hội do bộ phận rộng lớn hơn

Các chế độ phúc lợi khác: team building, chi phí hoạt động, hoa hồng nếu phù hợp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin