Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Sales Giáo dục/Khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Giáo dục/Khoá học Tại NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 217 Hùng Vương, TT Ngãi Giao, Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu., Châu Đức, Huyện Thống Nhất

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch phân bổ chỉ tiêu doanh thu/chỉ tiêu khách hàng mới cho từng nhân viên.
- Lập kế hoạch xây dựng & phát triển nguồn khách hàng tiềm năng, phân bổ khách hàng mới cho nhân viên tư vấn.
- Quản lý và làm việc trực tiếp của nhân viên tư vấn.
- Đánh giá và đào tạo nhân viên tư vấn nắm rõ sản phẩm, quy trình liên quan.
- Báo cáo doanh thu/ Số lượng học viên/Kế hoạch tiếp cận các HV/PH tiềm năng.
- Báo cáo doanh thu, báo cáo kết quả tư vấn & các báo cáo khác theo quy định.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Kinh tế; có Tiếng Anh là một lợi thế
- Có kinh nghiệm vị trí tương đương
- Ưu tiên các ứng viên đã làm việc tại các tổ chức Giáo Dục/Tài Chính/Bảo Hiểm

Tại NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE Thì Được Hưởng Những Gì

- HỖ TRỢ NHÀ Ở/CHI PHÍ ĐI LẠI CHO ỨNG VIÊN Ở XA.
- THU NHẬP HẤP DẪN + BONUS/THÁNG
- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building NƯỚC NGOÀI, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE

Liên Hệ Công Ty

NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ số 27 CMT8, tổ 4, KP 2, Phường Xuân An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất