Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 217 Hùng Vương, TT Ngãi Giao, Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu., Châu Đức, Huyện Thống Nhất

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch phân bổ chỉ tiêu doanh thu/chỉ tiêu khách hàng mới cho từng nhân viên.

- Lập kế hoạch xây dựng & phát triển nguồn khách hàng tiềm năng, phân bổ khách hàng mới cho nhân viên tư vấn.

- Quản lý và làm việc trực tiếp của nhân viên tư vấn.

- Đánh giá và đào tạo nhân viên tư vấn nắm rõ sản phẩm, quy trình liên quan.

- Báo cáo doanh thu/ Số lượng học viên/Kế hoạch tiếp cận các HV/PH tiềm năng.

- Báo cáo doanh thu, báo cáo kết quả tư vấn & các báo cáo khác theo quy định.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Kinh tế; có Tiếng Anh là một lợi thế

- Có kinh nghiệm vị trí tương đương

- Ưu tiên các ứng viên đã làm việc tại các tổ chức Giáo Dục/Tài Chính/Bảo Hiểm

Tại NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE Thì Được Hưởng Những Gì

- HỖ TRỢ NHÀ Ở/CHI PHÍ ĐI LẠI CHO ỨNG VIÊN Ở XA.

- THU NHẬP HẤP DẪN + BONUS/THÁNG

- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building NƯỚC NGOÀI, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin