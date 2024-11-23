Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Giáo dục/Khoá học Tại NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE
- Đồng Nai: 217 Hùng Vương, TT Ngãi Giao, Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu., Châu Đức, Huyện Thống Nhất
Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Lập kế hoạch phân bổ chỉ tiêu doanh thu/chỉ tiêu khách hàng mới cho từng nhân viên.
- Lập kế hoạch xây dựng & phát triển nguồn khách hàng tiềm năng, phân bổ khách hàng mới cho nhân viên tư vấn.
- Quản lý và làm việc trực tiếp của nhân viên tư vấn.
- Đánh giá và đào tạo nhân viên tư vấn nắm rõ sản phẩm, quy trình liên quan.
- Báo cáo doanh thu/ Số lượng học viên/Kế hoạch tiếp cận các HV/PH tiềm năng.
- Báo cáo doanh thu, báo cáo kết quả tư vấn & các báo cáo khác theo quy định.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm vị trí tương đương
- Ưu tiên các ứng viên đã làm việc tại các tổ chức Giáo Dục/Tài Chính/Bảo Hiểm
Tại NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE Thì Được Hưởng Những Gì
- THU NHẬP HẤP DẪN + BONUS/THÁNG
- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building NƯỚC NGOÀI, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
