Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

•Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng hiệu quả.

•Đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng tuyển dụng, nhóm cộng đồng, thông báo nội bộ.

•Sàng lọc hồ sơ, lập danh sách ứng viên phù hợp.

•Liên hệ, sắp xếp lịch phỏng vấn, gửi thư mời và thông báo kết quả cho ứng viên.

•Trực tiếp tham gia phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

•Hỗ trợ tổ chức đào tạo cho nhân sự mới.

•Xây dựng mô tả công việc cho các vị trí trong công ty.

•Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của quản lý.