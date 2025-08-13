Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
- Hà Nội: Tầng 12, Tòa Technopark, KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Gia Lâm, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
•Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng hiệu quả.
•Đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng tuyển dụng, nhóm cộng đồng, thông báo nội bộ.
•Sàng lọc hồ sơ, lập danh sách ứng viên phù hợp.
•Liên hệ, sắp xếp lịch phỏng vấn, gửi thư mời và thông báo kết quả cho ứng viên.
•Trực tiếp tham gia phỏng vấn, đánh giá ứng viên.
•Hỗ trợ tổ chức đào tạo cho nhân sự mới.
•Xây dựng mô tả công việc cho các vị trí trong công ty.
•Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
•Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học.
•Khả năng giao tiếp, thương lượng và giải quyết vấn đề tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND Thì Được Hưởng Những Gì
•Cơ hội phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
•Chế độ đầy đủ: BHXH, BHYT, nghỉ phép theo quy định.
•Phúc lợi hấp dẫn: Lương tháng 13, teambuilding, sự kiện nội bộ thú vị.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
