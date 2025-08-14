Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TP.HCM, B3/21 Quốc lộ 1A, Ấp 34, Xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường,...

- Nắm vững các văn bản Luật, Thông tư, Nghị định, quy chuẩn về lĩnh vực môi trường, lĩnh vực tài nguyên nước

- Triển khai thực hiện các hồ sơ môi trường: khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, viết hồ sơ,...

- Làm việc với chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền trong quá trình lập và thẩm định hồ sơ

- Chủ động theo dõi, giám sát các công việc được phân công, phối hợp với các phòng ban

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Phối hợp với phòng kỹ thuật, CSKH và vận hành để đảm bảo tiến độ

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Có khả năng độc lập giải quyết công việc liên quan đến khách hàng và cơ quan có thẩm quyền.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm. Trung thực, chịu khó, chịu được áp lực công việc-

Tại CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 đ - 15.000.000 đ (Thỏa thuận theo năng lực)

- Được thưởng sau khi hoàn thành từng hồ sơ

- Hỗ trợ xăng xe khi đi công tác

- Bảo hiểm và các chế độ khác của Công ty theo Luật lao động.

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

- Du lịch tối thiểu 1 năm/lần.

- Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và kiến thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA

