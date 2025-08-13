Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 75 đường bờ Sông Sét, Tương Mai, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Đảm nhiệm công tác giảng dạy, giao bài, chấm và chữa bài theo đúng giáo trình, tài liệu trung tâm yêu cầu cho các lớp PHÁT ÂM, GIAO TIẾP (offline 1 kèm 1, hoặc 1 kèm nhóm (dưới 4 người/ 10 người)

Soạn chương trình, tài liệu bổ trợ thêm cho học viên trong quá trình giảng dạy.

Theo dõi, hỗ trợ việc học tập của học viên.

Đánh giá và báo cáo các vấn đề liên quan đến việc học của học viên cho Phòng đào tạo.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm giảng dạy tiếng Anh cho người lớn.

Nghe – nói Tiếng Anh lưu loát, thành thạo, phát âm chuẩn, ngữ điệu tự nhiên.

Có bằng IELTS (speaking) >= 6.+, bằng nghiệp vụ sư phạm / TESOL là lợi thế.

Có máy tính nối mạng Internet, tai nghe, microphone (đảm bảo làm việc online tại nhà)

Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ giảng dạy hoặc đang theo học các trường sư phạm về ngôn ngữ

Có đam mê và muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục

Phong cách năng động, cởi mở, thân thiện, trẻ trung và nhiệt huyết

Tại Công Ty Cổ Phần ATEN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 100.000 - 180.000/1h

Làm việc tại Công ty. Phỏng vấn online/offline.

Lịch giảng dạy linh hoạt, chủ động sắp xếp giờ làm việc phù hợp với lịch cá nhân

Được đào tạo chuyên sâu về dạy phát âm và giao tiếp với giám đốc chất lượng và những phương pháp giảng dạy hữu ích,

Mở rộng mối quan hệ vì đối tượng học viên là người đi làm

Được tham gia các khóa tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn

Môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

