Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần ATEN
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Công Ty Cổ Phần ATEN

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công Ty Cổ Phần ATEN

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 75 đường bờ Sông Sét, Tương Mai, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Đảm nhiệm công tác giảng dạy, giao bài, chấm và chữa bài theo đúng giáo trình, tài liệu trung tâm yêu cầu cho các lớp PHÁT ÂM, GIAO TIẾP (offline 1 kèm 1, hoặc 1 kèm nhóm (dưới 4 người/ 10 người)
Soạn chương trình, tài liệu bổ trợ thêm cho học viên trong quá trình giảng dạy.
Theo dõi, hỗ trợ việc học tập của học viên.
Đánh giá và báo cáo các vấn đề liên quan đến việc học của học viên cho Phòng đào tạo.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm giảng dạy tiếng Anh cho người lớn.
Nghe – nói Tiếng Anh lưu loát, thành thạo, phát âm chuẩn, ngữ điệu tự nhiên.
Có bằng IELTS (speaking) >= 6.+, bằng nghiệp vụ sư phạm / TESOL là lợi thế.
Có máy tính nối mạng Internet, tai nghe, microphone (đảm bảo làm việc online tại nhà)
Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ giảng dạy hoặc đang theo học các trường sư phạm về ngôn ngữ
Có đam mê và muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục
Phong cách năng động, cởi mở, thân thiện, trẻ trung và nhiệt huyết

Tại Công Ty Cổ Phần ATEN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 100.000 - 180.000/1h
Làm việc tại Công ty. Phỏng vấn online/offline.
Lịch giảng dạy linh hoạt, chủ động sắp xếp giờ làm việc phù hợp với lịch cá nhân
Được đào tạo chuyên sâu về dạy phát âm và giao tiếp với giám đốc chất lượng và những phương pháp giảng dạy hữu ích,
Mở rộng mối quan hệ vì đối tượng học viên là người đi làm
Được tham gia các khóa tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn
Môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ATEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần ATEN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 28 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

