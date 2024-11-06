Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 45 Triệu

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Quy hoạch và phát triển bất động sản

Mức lương
40 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương 40 - 45 Triệu

Đầu mối phối hợp với các Đơn vị liên quan lập tổng tiến độ của Dự án, bao gồm: tiến độ pháp lý, tiến độ thiết kế, tiến độ đấu thầu, tiến độ thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao.
Phối hợp và kiểm soát các đơn vị liên quan lập tiến độ triển khai chi tiết các công việc đối với các công tác thiết kế, đấu thầu, thi công
Quản lý, rà soát các tiến độ theo tuần/tháng/năm của các dự án được phân công theo dõi so với Tổng tiến độ và tiến độ chi tiết đã phê duyệt và kế hoạch đề ra. Lập báo cáo đánh giá tiến độ, đưa ra các nguyên nhân chậm và đề xuất biện pháp khắc phục đẩy nhanh tiến độ.
Hàng tuần/tháng đánh giá tổng tiến độ của dự án được phân công, đôn đốc các đơn vị khác thực hiện các công việc theo đúng tiến độ chi tiết đã được lập
Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ban.
Lập các biểu mẫu liên quan đến công tác báo cáo, kế hoạch, thống kê báo cáo Ban Lãnh đạo.
Xây dựng các quy trình, quy chế kiểm soát chất lượng tiến độ, kế hoạch để đảm bảo đúng quy trình, tiến độ đề ra.
Các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp quản lý.

Với Mức Lương 40 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế xây dựng/Xây dựng thuộc các trường Đại học xây dựng, Giao thông vận tải hoặc các trường tương đương.
Có kinh nghiệm tối thiểu 3-5 năm ở vị trí tương đương tại các công ty xây dựng, Chủ đầu tư BĐS.
Khả năng quản lý tiến độ, quản lý dự án và điều phối công việc
Khả năng tổng hợp, lập kế hoạch và báo cáo
Phong cách làm việc nhanh nhẹn, trung thực, năng động, nhiệt tình, có khả năng chịu áp lực công việc
Thành thạo Tin học văn phòng và các phần mềm phục vụ công việc

Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực 40-45 triệu
Ăn trưa miễn phí tại căng tin của Tập đoàn
Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn
Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn
Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác nếu có
Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến
Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ 2 – sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

