Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VILLA DESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Mức lương 15 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 93 Nguyễn Bá Khoản, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 23 Triệu

Độc lập lên kế hoạch chuyên nghiệp cho các hoạt động Digital Marketing, truyền thông thương hiệu, truyền thông trực tiếp... dài hạn và ngắn hạn của công ty và nhiệm vụ của lãnh đạo đề ra.

Tuyển dụng, điều hành và huấn luyện đào tạo nhân sự phòng MKT

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về KPI của nhóm của doanh nghiệp .

Phối hợp với team để phân tích chuyên sâu, đánh giá hiệu quả của các hoạt động MKT

Báo cáo chi tiết hiệu quả công việc hàng tuần-hàng tháng đúng thời gian.

Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực MKT trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng nội thất, xây dựng

Có chuyên môn về lập kế hoạch MKT-Truyền thông tổng thể và triển khai thực tế và chuyên môn sâu về content MKT- Seo, chạy ads facebook, google ads, làm kênh youtuber.

Có khả năng lãnh đạo và phát triển nhân sự

Trách nhiệm tuyệt đối trong công việc để hoàn thành KPI

Có tính chủ động trong công việc, để cao hiệu quả lên trên hết.

Có năng lực thực tế và sẳn sàng cam kết hiệu quả công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VILLA DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15tr -23tr/( lương cứng+KPI)/tháng+ thưởng theo % doanh số.

Đóng bảo hiểm theo đúng các quy định của pháp luật.

Hàng năm được đi du lịch nghỉ mát+ thưởng lễ tết, Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VILLA DESIGN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.