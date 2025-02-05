Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VILLA DESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VILLA DESIGN
- Hà Nội: Số 93 Nguyễn Bá Khoản, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 23 Triệu
Độc lập lên kế hoạch chuyên nghiệp cho các hoạt động Digital Marketing, truyền thông thương hiệu, truyền thông trực tiếp... dài hạn và ngắn hạn của công ty và nhiệm vụ của lãnh đạo đề ra.
Tuyển dụng, điều hành và huấn luyện đào tạo nhân sự phòng MKT
Chịu trách nhiệm hoàn toàn về KPI của nhóm của doanh nghiệp .
Phối hợp với team để phân tích chuyên sâu, đánh giá hiệu quả của các hoạt động MKT
Báo cáo chi tiết hiệu quả công việc hàng tuần-hàng tháng đúng thời gian.
Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chuyên môn về lập kế hoạch MKT-Truyền thông tổng thể và triển khai thực tế và chuyên môn sâu về content MKT- Seo, chạy ads facebook, google ads, làm kênh youtuber.
Có khả năng lãnh đạo và phát triển nhân sự
Trách nhiệm tuyệt đối trong công việc để hoàn thành KPI
Có tính chủ động trong công việc, để cao hiệu quả lên trên hết.
Có năng lực thực tế và sẳn sàng cam kết hiệu quả công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VILLA DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm theo đúng các quy định của pháp luật.
Hàng năm được đi du lịch nghỉ mát+ thưởng lễ tết, Lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VILLA DESIGN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
