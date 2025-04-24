Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH B.V.T. HỒNG PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 Tòa Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương,, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược marketing toàn diện: Phát triển và triển khai các chiến dịch marketing nhằm gia tăng nhận thức thương hiệu và doanh số bán hàng.

Quản lý ngân sách marketing: Tối ưu hóa ngân sách để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho các chiến dịch.

Phân tích thị trường và đối thủ: Nghiên cứu xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh chiến lược kịp thời.

Phát triển thương hiệu: Đảm bảo sự nhất quán trong hình ảnh và thông điệp thương hiệu trên tất cả các kênh truyền thông.

Lãnh đạo đội ngũ: Quản lý và phát triển đội ngũ marketing, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.

Tương tác với các bộ phận khác: Hợp tác với bộ phận bán hàng, mua sắm và vận hành để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

Đánh giá và báo cáo: Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing, báo cáo kết quả cho ban lãnh đạo.

Các công việc khác theo chỉ đạo của Công ty và Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Marketing, báo chí, truyền thông... hoặc các chuyên nghành có liên quan.

Có trên 5 năm kinh nghiệm phụ trách MKT cho Chuỗi Siêu thị bán lẻ/ Nhà hàng.

Am hiểu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường, dung lượng thị trường

Sáng tạo nội dung, câu chuyện thương hiệu, truyền thông;

Nghiên cứu, phân tích thị trường;

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh, marketing, truyền thông cho chuỗi siêu thị/ nhà hàng;

Lập ngân sách marketing, truyền thông, các tiêu chí đánh giá đo lượng hiệu quả marketing, truyền thông, hệ thống báo cáo;

Tổ chức, tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ marketing, truyền thông cho chuỗi nhà hàng/ siêu thị;

Xây dựng & tổ chức triển khai chương trình trải nghiệm khách hàng xuất sắc;

Tổ chức triển khai các hoạt động marketing, truyền thông thúc đẩy bán hàng, gia tăng trải nghiệm khách hàng;

Phân tích các rủi ro, kiểm soát các hoạt động marketing, truyền thông, thương hiệu, xử lý khủng hoảng truyền thông.

Tại CÔNG TY TNHH B.V.T. HỒNG PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Thương lượng – Trao đổi trong khi phỏng vấn;

Được hưởng các chế độ theo Luật Lao động và chính sách của Công ty.

Nghỉ lễ tết theo quy định;

Được tham gia các khóa học đào tạo;

Team building, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH B.V.T. HỒNG PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin