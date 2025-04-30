Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B17 - 17 Đường Violet 2, KĐT Vinhome Gardenia, Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing năm/quý/tháng phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh, phát triển thương hiệu của Công ty.

Xây dựng & Phát triển phòng Marketing: tuyển dụng, tổ chức vận hành và quản lý đội ngũ Marketing nội bộ, đảm bảo vận hành hiệu quả; Xây dựng hệ thống quy trình, quy định và hệ thống KPIs cho toàn bộ phòng Marketing

Xây dựng hệ thống quy trình, quy định

Hoạch định chiến lược Marketing: Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể (online & offline) nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu và gia tăng doanh số.

Quản lý thương hiệu: Định vị thương hiệu, giám sát hình ảnh và nội dung trên các kênh truyền thông (Website, Social Media, PR, trade marketing, quảng cáo...).

Quản lý quan hệ truyền thông, booking & affiliate

Triển khai & giám sát chiến dịch Marketing: Phát triển kế hoạch marketing chi tiết, phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai và đánh giá hiệu quả.

Quản lý ngân sách: Lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách marketing, tối ưu chi phí cho các chiến dịch tiếp thị.

Nghiên cứu thị trường & đối thủ: Phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh, đề xuất các phương án phát triển phù hợp.

Làm việc với BGĐ và các bộ phận liên quan để xây dựng các chiến lược, kế hoạch Marketing và phát triển thị trường, sản phầm mới.

Hỗ trợ hoạt động kinh doanh: Kết hợp với phòng kinh doanh để xây dựng chiến lược marketing thúc đẩy doanh số bán hàng.

Báo cáo & đánh giá: Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động marketing, phân tích hiệu suất và đề xuất giải pháp cải thiện.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề khác có liên quan.

Kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc /Trưởng phòng Marketing từ 3 năm trở lên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Thời trang, FMCG hoặc chuỗi hệ thống bán lẻ.

Ưu tiên có kinh nghiệm tốt trong việc tổ chức, xây dựng, vận hành, giám sát hoạt động team marketing từ 7-10 nhân sự

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý và triển khai chiến dịch marketing tổng thể.

Am hiểu sâu về Truyền thông & Phát triển thương hiệu.

Quản lý tốt ngân sách và hiệu quả Digital Marketing, Trade Marketing.

Có kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý chiến dịch booking, affiliate, video marketing.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ hiệu quả;

Quyết đoán, linh hoạt, cam kết cao trong công việc, tinh thần trách nhiệm và chủ động

Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 40.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.

Thưởng doanh số, thưởng tháng lương thứ 13,14,15 hàng năm theo tình hình kinh doanh của Công ty.

Thưởng lễ/tết/sinh nhật, hiếu/hỉ, ngày thành lập công ty

Hỗ trợ ăn trưa, thưởng thâm niên

Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.

Được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện của công ty.

Du lịch trong nước và nước ngoài: 2 lần/năm.

Tham gia các chương trình Teambuilding do công ty tổ chức

Các chế độ dành riêng cho cấp Quản lý khác.

