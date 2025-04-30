Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH ZENITH APPAREL VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ZENITH APPAREL VINA
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH ZENITH APPAREL VINA

Trưởng phòng Marketing

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: The Mannor Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, phát triển, vận hành hệ thống Marketing đa kênh nhằm hỗ trợ bán hàng
Dựa trên các mục tiêu doanh số & tối ưu chi phí trên doanh thu để lên kế hoạch truyền thông đa kênh theo quý, theo tháng.
Phân bổ nguồn lực (nhân sự, ngân sách) cho từng kênh để đảm bảo kết quả performance marketing cũng như đạt được các mục tiêu về chỉ số vận hành, mục tiêu doanh số.
Phát triển nhận diện, định vị thương hiệu và quản trị hiệu quả các chiến dịch truyền thông đa kênh Social.
Làm việc các Agency (Báo chí, KOLs, KOC, Event…) để đạt hiệu quả chiến dịch Marketing.
Phối hợp phòng Kinh doanh triển khai các chương trình marketing về sản phẩm, về giá, kênh phân phối, quảng cáo, khuyến mãi …để tiếp cận, duy trì và mở rộng tệp KH mục tiêu, kéo KH mục tiêu về nhằm đảm bảo doanh số.
Kiểm soát chi phí chạy quảng cáo của nhân viên chạy quảng cáo.
Quản lý đội ngũ Content Viral, Brand Marketing trong việc tối ưu hình ảnh truyền thông.
Kết hợp với các phòng ban để theo sát và báo cáo, cập nhật tiến độ công việc, kết quả thực hiện.
Quản lý đội ngũ: Tổ chức, đào tạo và quản lý các nhân viên trong bộ phận Marketing để đạt được các mục tiêu kinh doanh.
Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin v.v...
Học vấn:
Kinh nghiệm:
Có > 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, …
Có > 1 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Thời trang, thẩm mỹ …
Kỹ năng bắt buộc:
Kiến thức chuyên sâu về các kênh quảng cáo online và offline
Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra các phương án cải tiến.
Kỹ năng quản lý dự án và kỹ năng lãnh đạo.
Có kinh nghiệm và kiến thức đọc hiểu các chỉ số kinh doanh.
Giới tính: Nữ, nam (25 – 30 tuổi).
Giới tính:

Tại CÔNG TY TNHH ZENITH APPAREL VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30.000.000 vnđ/tháng – 40.000.000 vnđ/tháng (Thỏa thuận theo năng lực)
Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện làm việc máu lửa, sáng tạo, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và lập kế hoạch triển khai.
Đánh giá tăng lương, được định hướng nghề nghiệp, có lộ trình thăng tiến, đánh giá thăng tiến lên các vị trí cao hơn phù hợp.
Hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm: du lịch, tổng kết, liên hoan (thường xuyên), sinh nhật, team buildings,…
Hưởng các chế độ, phúc lợi: Theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZENITH APPAREL VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ZENITH APPAREL VINA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: The Mannor Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

