Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngã 3 Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai các nội dung, kế hoạch truyền thông và chạy quảng cáo trên các nền tảng theo chương trình MKT của nội bộ và của nhà máy Toyota Việt Nam để tăng trưởng doanh số bán xe, doanh thu dịch vụ, nâng cao nhận diện thương hiệu Toyota Thái Hòa Từ Liêm.

Giám sát, quản trị toàn bộ hình ảnh thương hiệu Công ty trên hệ thống kênh truyền thông công ty, ấn phẩm marketing đảm bảo tính nhất quán và đúng định hướng Ban Giám đốc đề ra.

Quản trị nội dung các bài viết, hình ảnh, video trên các nền tảng kênh truyền thông: Facebook, Website, Zalo OA, Tiktok, Youtube.

Tổ chức sự kiện theo định hướng TMV (Sự kiện ra mắt xe mới, trưng bày xe, lái thử xe, event dịch vụ)

Phối hợp tổ chức các sự kiện nội bộ của Công ty ( YEP, 8/3, 20/10, teambuilding, hoạt động thi đua khen thưởng, chiến dịch bán hàng, chiến dịch nội bộ, chiến dịch dịch vụ

Phối hợp với Phòng Kinh doanh để khai thác Khách hàng tiềm năng từ nguồn Quảng cáo, Quản lý thông tin Khách hàng tiềm năng, thực hiện khảo sát, thống kê, báo cáo…

Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh và đưa ra đề xuất, kiến nghị.

Quản lý chung công việc và nhân sự phòng Marketing: Xây dựng quy trình, chính sách hoạt động, KPIs của phòng Maketing và huấn luyện đội ngũ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 28- 35 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học chính quy với chuyên ngành liên quan đến Kinh Tế/ Marketing/ Truyền Thông.

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương.

Nắm vững các công cụ và kỹ thuật marketing như: SEO, SEM, Digital Marketing, Content Marketing, Social Media Marketing, PR, Brand Marketing,...

Biết cách lập kế hoạch, phân bổ ngân sách, và quản lý đội nhóm

Kỹ năng tổ chức sự kiện, tư duy phân tích số liệu.

Có tinh thần cầu tiến, khả năng tự học hỏi, và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: hấp dẫn tương xứng với năng lực và kinh nghiệm (Chi tiết sẽ thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn

Thử việc từ 1- 2 tháng theo đánh giá năng lực

Thời gian làm việc: 8h - 17h từ T2-T7; nghỉ trưa từ 12h-13h

Nghỉ Chủ Nhật

Trợ cấp 100% bữa ăn trưa, gửi xe.

Chế độ tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty

Chế độ đãi ngộ tốt, hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: Sinh nhật, du lịch, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT,…

Được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về quy trình, nghiệp vụ và kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc theo tiêu chuẩn Toyota.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đồng nghiệp vui vẻ nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm

