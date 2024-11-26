Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC CỰC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Mức lương Đến 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Toserco Building, Số 273 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Đến 50 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tư vấn – giới thiệu khách hàng về sản phẩm hợp tác tài chính.

- Khai thác, mở rộng tập khách hàng theo định hướng của công ty.

- Hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng hoàn thành thủ tục, hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng hợp tác.

- Phối hợp chăm sóc khách hàng theo chương trình chung của công ty, duy trì mối quan hệ tốt đẹp – lâu dài với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng cuả khách hàng.

- Tham gia đóng góp ý tưởng đột phá, tối ưu hoạt động bán hàng hiệu quả.

- Thực hiện các hoạt động phân tích khách hàng, kế hoạch, báo cáo,... đến quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng – Đại học trở lên thuộc tất cả các ngành nghề.

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 25.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Huy động, đầu tư, trái phiếu, quỹ, ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm, bán hàng sản phẩm cao cấp.

- Yêu thích bán hàng, hướng tới thu nhập xuất sắc, định vị bản thân trong lĩnh vực tài chính đầu tư.

- Năng động, tự tin, giao tiếp tự nhiên, năng lượng cao & tích cực.

- Cầu tiến, tham vọng thành tựu lớn, trách nhiệm cao, thích làm việc trong môi trường nhiều cơ hội và không ngại thử thách.

- Có khả năng tìm kiếm khách hàng và thuyết phục khách hàng, trình bày bán hàng tốt.

- Yêu thích và có điểm mạnh trong việc kết nối và mở rộng mạng lưới mối quan hệ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC CỰC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 12 – 15 triệu + thưởng hoa hồng doanh số hấp dẫn + các chế độ thưởng nóng/bonus theo tuần/tháng/quý/năm, thu nhập upto 50 triệu +++

- Được làm việc trong môi trường nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến, tham gia vào các dự án kinh doanh có tiềm năng tăng trưởng lớn.

- Được đào tạo kỹ năng bán hàng bài bản, kiến thức về đầu tư, tài chính, kinh doanh.

- Xét duyệt điều chỉnh lương chu kỳ 06 tháng/ lần hoặc ngay khi có thành tích xuất sắc (cơ chế nâng lương linh hoạt).

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

- Lương tháng thứ 13, Thưởng các ngày lễ, tết,... theo quy định

- Được tham gia các hoạt động Du lịch, Teambuilding, Sự kiện tri ân,... cùng công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC CỰC

