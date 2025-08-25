Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KARAWINDOWS làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mô tả công việc:

- Ghi nhận doanh thu công trình theo tiến độ sản xuất

- Cập nhật chi phí phát sinh theo từng công trình

- Theo dõi công nợ phải thu theo tiến độ hợp đồng đã ký từng công trình

- Lập chứng từ và giao dịch thanh toán quốc tế, trong nước cho NCC

- Theo dõi, đối chiếu các khoản vay tại các tổ chức tín dụng, cập nhật số liệu kịp thời và chính xác, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến các khoản vay, hạn mức theo yêu cầu của cấp trên.

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo tháng của doanh nghiệp, báo cáo quản trị doanh thu - chi phí theo từng công trình

- Thực hiện công việc kế toán thuế theo phân công của kế toán trưởng.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.