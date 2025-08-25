Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

- Kiểm soát việc hạch toán kế toán của các kế toán viên team Thuế (>3 nhân sự)

- Kiểm soát việc đặt tên danh mục tài khỏan, mã phí, mã thống kê, mã dự án, .... đảm bảo đúng quy định.

- Lập kế hoạch thuế hàng tháng, quý, năm đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo tuân thủ Quy định của luật thuế hiện hành, đưa ra các cảnh báo cho Kế toán trưởng kịp thời

- Giao việc cho nhân viên, hướng dẫn đào tạo đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc của Team.

- Kiểm soát báo cáo thuế hàng tháng (GTGT và TNCN, thuế nhà thầu,..) theo bảng kê mua vào, bán ra.

- Kiểm tra sự cân đối giữa các số liệu kế toán và thống nhất cách hạch toán lưu trữ chứng từ, bảng biểu.

- Chỉ đạo, hướng dẫn lập và rà soát báo cáo tài chính của các công ty thành viên.

- Chỉ đạo in ấn và lưu trữ chứng từ sổ sách kế toán.

- Lập các báo cáo giải trình chuẩn bị cho quyết toán thuế theo yêu cầu của TP

- Tiếp nhận và xử lý thông tin của các phòng ban, các chi nhánh để thực các yêu cầu công việc liên quan đến kế toán thuế

- Kiểm soát các chứng từ, hồ sơ, các hợp đồng mua, hợp đồng bán liên quan đến hoạt động SXKD của công ty

- Phân công, điều hành, giám sát, đào tạo và kiểm tra công việc của nhân viên Kế toán.

- Các Công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.