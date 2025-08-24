Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 28 Triệu

Mức lương 14 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 98 Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 14 - 28 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng

- Tham gia xây dựng và quản lý kênh thông tin nhằm giúp khách hàng có được nội dung mình cần một cách nhanh chóng và chính xác nhất

- Thu nhận và quản lý khiếu nại, các vấn đề cần giải quyết của khách hàng và cung cấp thông tin tới các bộ phận phù hợp để xử lý khiếu nại đó

- Theo dõi và liên tục cập nhật các chính sách về dịch vụ của Tập đoàn

- Chủ động liên hệ với khách hàng các dịp lễ Tết, quà tặng, thông báo ưu đãi trong các dịp đặc biệt và gửi ưu đãi cho họ

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ: Từ 22 tuổi trở lên

- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học (Chuyên ngành liên quan đến Nhà hàng Khách sạn là một lợi thế)

- Ưu tiên ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, hoặc Chăm sóc khách hàng các ngành nghề khác

- Tiếng Anh giao tiếp khá

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Ca đêm phụ cấp 25% lương. Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Từ 3 - 6 tháng xét tăng lương 1 lần.

- Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.

- Cơ hội thăng tiến cao.

- Có chỗ ở khi nhân viên ở xa.

- Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn.

- Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận).

- Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật..

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

