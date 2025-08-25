Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Ngày đăng tuyển: 25/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/09/2025
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà LK12A, Khu liền kề BELLEVILLE, đường Mạc Thái Tổ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng đầy đủ các quy trình, quy định cho các nghiệp vụ kế toán, tài chính phát sinh tại công ty, đảm bảo kiểm soát được hoạt động thu chi tài chính của công ty.
- Xây dựng đầy đủ các hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, đảm bảo nghiệp vụ kế toán được ghi nhận đúng, đủ tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước.
- Lập báo cáo và cung cấp kịp thời, đầy đủ báo cáo theo đúng thời hạn quy định, tuân thủ đúng quy định, chuẩn mực kế toán.
- Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán, đảm bảo hạn chế các rủi ro và tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước.
- Đánh giá hiệu quả đầu tư/phương án kinh doanh.
- 100% các chi phí được kiểm soát và thực hiện đúng quy định.
- Lập và kiểm soát ngân sách bộ phận đảm bảo việc thu chi theo đúng ngân sách đã được phê duyệt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp, trình độ: Tốt nghiệp đại học chính qui các chuyên ngành Tài chính kế toán
- Kinh nghiệm:Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc làm tối thiểu 3 năm kiểm toán.
- Kiến thức:
+ Có kiến thức rộng về quản trị tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 777 - Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

