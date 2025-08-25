Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Xây dựng đầy đủ các quy trình, quy định cho các nghiệp vụ kế toán, tài chính phát sinh tại công ty, đảm bảo kiểm soát được hoạt động thu chi tài chính của công ty.

- Xây dựng đầy đủ các hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, đảm bảo nghiệp vụ kế toán được ghi nhận đúng, đủ tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước.

- Lập báo cáo và cung cấp kịp thời, đầy đủ báo cáo theo đúng thời hạn quy định, tuân thủ đúng quy định, chuẩn mực kế toán.

- Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán, đảm bảo hạn chế các rủi ro và tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước.

- Đánh giá hiệu quả đầu tư/phương án kinh doanh.

- 100% các chi phí được kiểm soát và thực hiện đúng quy định.

- Lập và kiểm soát ngân sách bộ phận đảm bảo việc thu chi theo đúng ngân sách đã được phê duyệt.