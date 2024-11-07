Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Yên: Số PG1

- 11, Vincom Shophouse Vĩnh Long, Đường Phạm Thái Bường, P4,, TP Vĩnh Long ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tư vấn trực tiếp cho khách hàng.
-Giới thiệu các dịch vụ và chương trình khuyến mại phù hợp đến khách hàng
-Hướng dẫn khách lựa chọn dịch vụ và đặt lịch trị liệu.
-Cập nhập hồ sơ khách hàng.
-Chăm sóc và theo dõi quá trình trị liệu của khách hàng.-Nhận lịch đặt hẹn và xếp nhân viên làm dịch vụ.
-Thực hiện các báo cáo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ứng viên từng làm tư vấn mỹ phẩm, ngành làm đẹp là lợi thế.
-Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục tự tin.-Yêu thích công việc làm đẹp.
-Sắp xếp, tổ chức công việc một cách khoa học và hiệu quả.
-Tinh thần doanh nghiệp, hướng đến hiệu quả công việc chung.
-Có nguyện vọng & định hướng phát triển công việc lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập hàng tháng 12-25 triệu (Bao gồm lương cứng + phụ cấp + tour + doanh thu,thưởng nóng...).
-Thử việc 2 tháng: hưởng 85% lương chính thức.
-Được tính tăng ca (nếu có).
-Thưởng thâm niên.
-Thưởng giới thiệu nhân sự (mức thưởng theo chính sách của công ty).
-Tham gia BHXH, nghỉ phép năm. Khám sức khỏe định kỳ.
-Lương tháng 13. Thưởng vinh danh. Thưởng nhân viên xuất sắc. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếuhỷ, ...
-Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/ năm.
-Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng.Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.
-Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.
-Teambuilding, du lịch hàng năm, YEP.
-Chính sách sử dụng dịch vụ, mua hàng ưu đãi với giá nhân viên (lên đến 100%).
-Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số B40 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

